«Ордабасы», «Тобол» и «Аксу»

В турецком городе Белеке состоялись первые поединки в рамках розыгрыша нового трофея страны – Winter Cup. В соревновании принимают участие футбольные клубы «Ордабасы» (Шымкент), «Тобол» (Костанай), «Актобе» и «Елимай» (Семей). Победитель турнира получит 60 млн тенге, а обладатель второго места – 40 млн.

Турнир краткосрочный, а потому коман­ды сыграют всего по два матча. В первом полуфинале встретились чемпион Премьер-лиги – «Ордабасы» и чемпион Первой лиги – «Елимай». Более опытные шымкентцы разгромили команду из Семея со счетом 4:0.

Вначале забили три игрока сборной Казахстана: на 9-й минуте отличился Сергей Малый, на 46-й – капитан нашей национальной команды Асхат Тагыберген и на 69-й – Владислав Васильев. Четвертый гол оказался на счету белорусского легионера Всеволода Садовского, который забил гол на 87-й минуте.

Более напряженным и результативным получился пое­динок между обладателем Кубка Казахстана «Тоболом» и бронзовым призером первенства страны «Актобе».

На 10-й минуте у костанайцев отличился экс-игрок сборной Марокко Эль-Мессауди, на 23-й счет сравнял российский легионер актюбинцев Идрис Умаев, а на 35-й «Тобол» вновь вывел вперед казахстанец Ислам Чесноков.

На 56-й минуте второго тайма счет сравнял (2:2) экс-игрок сборной Нигерии Уче Агбо. А победу костанайцам принесли серб Игор Иванович (реализовавший пенальти на 62-й минуте) и Эль-Мессауди, оформивший дубль на 71-й минуте.

В это же время определился окончательный состав участников чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги сезона 2024 года. В число участников первенства включен «Аксу» из Палодарской области, который заменил «Мактаарал» из Туркестанской области. Напомним, команду из Атакента отстранили за несоответствие минимальным требованиям правил по лицензированию футбольных клубов.

Решение о допуске «Аксу» было принято по итогам заседания Комиссии по лицензированию футбольных клубов Казахстанской федерации футбола. В целях соблюдения спортивного принципа предложение об участии в новом сезоне чемпионата было отправлено клубам Первой лиги и трем клубам Премьер-лиги, которые по итогам прошлого года оказались в зоне вылета. Клубы «Акжайык» (Уральск), «Хан-Тенгри» (Алматы), «Арыс» и «Туркестан» (Туркестанская область), «Тараз» и «Окжетпес» (Кокшетау) отказались от участия. Также у футбольного клуба «Каспий» (Актау) были выявлены несоответствия, а шымкентский «Кыран» не предоставил ответ на предложение об участии.

Отметим, что павлодарский «Аксу» в дебютном сезоне Премьер-лиги в 2022 году занял 6-е место, а в прошлом году завершил чемпионат на последнем – 14-м месте.