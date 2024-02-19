«Ордабасы», «Тобол» и «Аксу»

Статьи
0
Аскар Бейсенбаев

Действующий чемпион страны «Ордабасы» и обладатель Кубка Казахстана «Тобол» сыграют в финале Winter Cup («Зимний кубок»). Последним участником КПЛ-2024 стал «Аксу» из Павлодарской области.

фото pflk.kz

В турецком городе Белеке состоялись первые поединки в рамках розыгрыша нового трофея страны – Winter Cup. В соревновании принимают участие футбольные клубы «Ордабасы» (Шымкент), «Тобол» (Костанай), «Актобе» и «Елимай» (Семей). Победитель турнира получит 60 млн тенге, а обладатель второго места – 40 млн.

Турнир краткосрочный, а потому коман­ды сыграют всего по два матча. В первом полуфинале встретились чемпион Премьер-лиги – «Ордабасы» и чемпион Первой лиги – «Елимай». Более опытные шымкентцы разгромили команду из Семея со счетом 4:0.

Вначале забили три игрока сборной Казахстана: на 9-й минуте отличился Сергей Малый, на 46-й – капитан нашей национальной команды Асхат Тагыберген и на 69-й – Владислав Васильев. Четвертый гол оказался на счету белорусского легионера Всеволода Садовского, который забил гол на 87-й минуте.

Более напряженным и результативным получился пое­динок между обладателем Кубка Казахстана «Тоболом» и бронзовым призером первенства страны «Актобе».

На 10-й минуте у костанайцев отличился экс-игрок сборной Марокко Эль-Мессауди, на 23-й счет сравнял российский легионер актюбинцев Идрис Умаев, а на 35-й «Тобол» вновь вывел вперед казахстанец Ислам Чесноков.

На 56-й минуте второго тайма счет сравнял (2:2) экс-игрок сборной Нигерии Уче Агбо. А победу костанайцам принесли серб Игор Иванович (реализовавший пенальти на 62-й минуте) и Эль-Мессауди, оформивший дубль на 71-й минуте.

В это же время определился окончательный состав участников чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги сезона 2024 года. В число участников первенства включен «Аксу» из Палодарской области, который заменил «Мактаарал» из Туркестанской области. Напомним, команду из Атакента отстранили за несоответствие минимальным требованиям правил по лицензированию футбольных клубов.

Решение о допуске «Аксу» было принято по итогам заседания Комиссии по лицензированию футбольных клубов Казахстанской федерации футбола. В целях соблюдения спортивного принципа предложение об участии в новом сезоне чемпионата было отправлено клубам Первой лиги и трем клубам Премьер-лиги, которые по итогам прошлого года оказались в зоне вылета. Клубы «Акжайык» (Уральск), «Хан-Тенгри» (Алматы), «Арыс» и «Туркестан» (Туркестанская область), «Тараз» и «Окжетпес» (Кокшетау) отказались от участия. Также у футбольного клуба «Каспий» (Актау) были выявлены несоответствия, а шымкентский «Кыран» не предоставил ответ на предложение об участии.

Отметим, что павлодарский «Аксу» в дебютном сезоне Премьер-лиги в 2022 году занял 6-е место, а в прошлом году завершил чемпионат на последнем – 14-м месте.

#Спорт #футбол

Популярное

Все
«Снимите пеньюар и оденьте кофту потеплее»: аким Караганды призвал жителей не включать обогреватели
Сын экс-акима Караганды подозревается в избиении престарелой матери
Швёнтек прервала серию из трех поражений от Рыбакиной
Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства
«Барыс» попытается взять реванш у «Амура»
Трассы закрыты из-за непогоды в 10 областях
Памятник коммунальной безответственности снесли в Экибастузе
Расстановка сил изменилась в Английской премьер-лиге
Старейший в Актобе бассейн пойдет под снос
Премьера оперы казахского композитора прошла с аншлагом в Глазго
Свыше 16 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из столицы
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности
Китай стал главным торговым партнером Казахстана
Женщина погибла при пожаре в Астане
Казахстанские врачи будут обучаться в Японии
Казахстан получил безвозмездный грант из Пандемического фонда Всемирного банка
«Барыс» продолжает падение
Предсказан конец Атлантического океана
Жених чемпионки мира по фехтованию оказался бывшей женщиной и мошенником
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Заставлять или убеждать?
Мир во всех измерениях
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
Миллион за выносливость
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Судьбу свою кляня…
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области

Читайте также

Министр обороны проинспектировал воинские части Шымкентског…
Гвардеец спас пожилую женщину
Делегация Министерства обороны РК посетила штаб-квартиру ООН
Министр обороны совершил рабочую поездку в Конаевский, Жеты…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]