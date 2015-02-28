Орден передан семье Героя

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Вадим Махин, Алматы
Церемония вручения состоялась в Центральном доме армии. На нее были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РК, воины Алматинского гарнизона, представители общественности. На торжестве присутствовали также сын Сагадата Кожахметовича – Талгат, генерал-майор медицинской службы, и дочь Айсулу.

К этому почетному ордену генерал армии был представлен еще в 1985 году, но тогда награда не дошла до героя. Сообщая этот факт, командующий аэромобильными войсками Вооруженных сил РК, начальник Алматинского гарнизона, генерал-майор Даулет Оспанов подробно рассказал о боевом пути С. Нурмагамбетова и его последующей деятельности в мирное время.

В 1942 году со школьной скамьи он был призван в Красную армию и направлен в Туркменистан в военное училище в городе Кушка. После его окончания с апреля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945-го в качестве командира пулеметного взвода, командира пулеметной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии.

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение бое­вых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши и проявленные при этом отвагу и геройство ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В середине апреля того года стрелковый батальон под командованием майора Нурмагамбетова провел успешные бои по овладению городов Гузов, Буков. Затем, сломив упорное сопротивление противника, ворвался в Берлин, где участвовал в штурме рейхсканцелярии Гитлера. В боях за Берлин Нурмагамбетов был ранен. После Победы личный состав батальона выполнял задачи по охране важных объектов государственной значимости.

За героизм и мужество Сагадат Нурмагамбетов в апреле 1945 года был представлен ко второй медали "Золотая Звезда", но был удостоен ордена Боевого Красного Знамени. В последующие годы С. Нурмагамбетов служил заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия).

В октябре 1991 года Указом Президента Республики Казахстан назначен председателем Государственного Комитета обороны, а в мае того же года — министром обороны Республики Казахстан. 23 мая 1994 года Указом Президента Республики Казахстан ему присвоено звание Халық Қаһарманы с вручением Золотой Звезды № 1. Подвиги С. Нурмагамбетова в годы войны отмечены также орденами и медалями Казахстана, России, Украины, Болгарии, Польши и Монголии.

В ноябре 1995 года Сагадат Кожахметович вышел в отставку в звании генерала армии, после чего был советником Президента Республики, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Казахстана. О ратном пути и многолетней службе в Вооруженных силах Сагадат Кожахметович рассказывал в своих книгах "Лицом к огню", "Мой передний край", "А в памяти нет тишины".

Награда, орден Отечественной войны II степени, под горячие аплодисменты и звуки военного оркестра была передана семье Нурмагамбетова. Дети Героя сердечно поблагодарили представителей Генерального консульства России в Алматы, Министерства обороны РК, соратников, боевых друзей и ветеранов войны, всех, кто помнит об их отце.

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