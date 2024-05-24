Китайские грузовики впервые отправили паромом из Актау в Европу

Международное сотрудничество, Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Впервые в истории выполняется пробная транзитная автоперевозка грузов по маршруту Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия через морские порты Курык и Баку,

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Первые три китайских грузовика весом 80 тонн, выехавшие с Урумчи, прошли по транзитному маршруту и были загружены на паром в порте "Курык" в Актау для продолжения движения по маршруту Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

«Подписанное в прошлом году соглашение с китайской стороной по автоперевозкам стало ключевым моментом взаимовыгодного сотрудничества, открывая безграничные возможности и перспективы для дальнейшего развития торговых связей. Впервые в истории автотранспорт двух стран получает доступ напрямую доехать во все крупные торговые города сторон и даже совершать транзитный проезд по территориям», - отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Али Алтай.

По его данным, на сегодня сотни миллионов тонн груза с Китая до западных стран доставляется морем, в сроки до 52 дней, меньший объем груза идет по железной дороге - до 22 дней. Эти сроки автотранспорт может сократить до 12 дней, доставляя груз «от двери до двери», без промежуточной погрузки / выгрузки.

В Актау на заседании Казахстанско-Китайской совместной комиссии по автоперевозкам транспортные ведомства двух государств обсудили вопросы дополнительного обмена бланками разрешений (дозволов) на 2024 и 2025 годы. Количество бланков разрешений на 2024 год составило 120 000 единиц. В следующем году планируется оцифровать этот процесс и уже перейти на электронные бланки разрешений. Стороны договорились о том, что бланки разрешений будут выдаваться в неограниченном количестве.

В ведомстве отметили, что объем перевозок груза в 2023 году вырос в 1,5 раза и составил 1,8 млн тонн. В 1-ом квартале 2024 года объем перевозок грузов вырос на 63 % и составил 450,1 тыс.тонн. Основной перевозимый груз – бумага и изделия из бумажной массы, готовые продукты питания, древесина и изделия из нее, машины, механизм и оборудование, продукты животного происхождения.

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