Главы МИД стран ОДКБ соберутся на следующей неделе в Алматы

В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, передает Kazpravda.kz

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В Алматы 21 июня пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов республики Казахстан в период председательства в ОДКБ», - говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на совершенствование деятельности организации, а также сделаны политические заявления.

Казахстан председательствует в ОДКБ в 2024 году.