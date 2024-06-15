40 брошенных автомобилей за один день выявили столичные полицейские

Фото: ДП Астаны

Полицейские совершают рейды по выявлению бесхозных автомобилей, которые создают помехи движению транспорта и пешеходов.

В ходе рейда сотрудники полиции по номерным знакам устанавливают личность водителей и проводят с ними профилактические беседы. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Автомашины, брошенные на длительный срок, эвакуируют на коммунальную стоянку.

«За один день стражи порядка поместили на стоянку 40 автомашин. Так, по проспекту Тлендиева были обнаружены два брошенных автомобиля марки Mercedes-Benz W124 без номерных знаков и «Ваз 2106». Личность владельцев не удалось установить, после чего транспорт был водворен на стоянку», - говорится в сообщении.

Полицейские просят в случае обнаружения бесхозного автотранспорта обращаться по номеру 102.

В отношении автовладельцев будут приняты необходимые меры.