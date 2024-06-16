Астана и Сеул возобновили прямое авиасообщение

Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю, передает Kazpravda.kz

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15 июня состоялась официальная церемония открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Южной Кореей.

Авиасообщение по маршруту Астана - Сеул было возобновлено по итогам переговоров между авиационными властями двух стран в феврале и марте 2024 года. В ходе переговоров была достигнута договоренность по расширению правовой базы в целях увеличения количества рейсов между двумя странами.

Полеты по направлению Астана – Сеул будут выполняться авиакомпанией «Эйр Астана» с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А321».

Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея.