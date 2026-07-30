ОСДП обсудила с медиками Жезказгана доступность здравоохранения на селе

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

В реабилитационном центре «Ұлытау-Мейірім» в Жезказгане состоялась встреча представителей Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) с медицинскими и социальными работниками региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: ОСДП

Встречу провела кандидат в депутаты Курултая от ОСДП Нурия Балтабайкызы - кандидат экономических наук, магистр МВА, экс-сотрудник государственных органов и мать ребёнка с инвалидностью.

Открывая встречу, Нурия Балтабайкызы представила предвыборную программу партии «20 вершин на пути к прогрессу» и напомнила, что список кандидатов ОСДП на выборах 23 августа (партия идёт под номером 2 в бюллетене) состоит из 33 практикующих специалистов - экономистов, юристов, экологов, экспертов ЖКХ - без представителей шоу-бизнеса и крупного бизнеса.

Главная тема разговора - нехватка медицинской помощи в отдалённых сёлах. Участники встречи рассказали о случаях, когда из-за отсутствия фельдшерских пунктов и дорог люди не успевали получить помощь вовремя. ОСДП выступила против сокращения фельдшерско-акушерских пунктов в аулах и предложила возродить программу господдержки молодых специалистов, выезжающих работать в районные центры и сёла: жильё, подъёмные выплаты и полноценный социальный пакет.

Отдельно Нурия Балтабайкызы остановилась на теме прав людей с ограниченными возможностями - как человек, лично сталкивающийся с этими вопросами, она предложила присутствующим родителям особенных детей консультации по оформлению инвалидности и защите прав, а также напомнила, что за три года работы прежнего созыва парламента фракция ОСДП ни разу не проголосовала за отчёт правительства, считая расходование бюджетных средств неэффективным.

«Мы фиксируем каждую озвученную проблему - это тот аналитический материал, который завтра прозвучит на дебатах и в СМИ. Если молчать, ничего не решится», - подчеркнула кандидат, завершая встречу.

Партия намерена и дальше системно собирать предложения населения регионов в преддверии выборов в Курултай 23 августа 2026 года.

#медицина #ОСДП

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