Пилот из Талдыкоргана поднялся в небо, чтобы напомнить о выборах в Курултай

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Житель Талдыкоргана, пилот спортивного клуба «Алга» Наиль Ниязов совершил полет над городом с полотном «23 августа – Курултай». Таким необычным способом он решил напомнить гражданам о важной дате, передает корреспондент Kazpravda.kz

Скрин с видео

За парапланом развевалось большое полотно, хорошо заметное с земли. Необычная инициатива привлекла внимание жителей: они останавливались, наблюдали за полетом, фотографировали его и снимали на видео.

В этот день казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Будущему составу представительного органа предстоит поднимать важные вопросы и принимать законы, касающиеся дальнейшего развития страны.

Сам Наиль Ниязов рассказал, что этот полет имел для него особое значение:

«Сегодня для меня этот полет стал особенным. Подняться в небо в поддержку Курултая – это возможность по-своему выразить свою позицию. Я обязательно пойду голосовать. Уверен, что голос каждого человека имеет важное значение. Давайте не будем оставаться в стороне, ведь наше будущее зависит от каждого из нас!»

Так личная инициатива жителя Талдыкоргана стала ярким и заметным напоминанием о предстоящих выборах.

#выборы #курултай

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