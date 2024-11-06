Оснований для запрета выплат премий не имеется

«На основании постановления Правительства РК от 29 августа 2001 года № 1127 выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам государственных служащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств, – сообщается в распространенном пресс-релизе. – Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых в случае образования экономии могут быть осуществлены выплаты на премирование (экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренда помещений и так далее). Поскольку на сегодня в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется».