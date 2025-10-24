За два года до появления института (август 1945 года) была издана академическая «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» под редакцией секретаря Компартии Казахстана Мухамеджана Абдыхалыкова и эвакуировавшейся в Казахстан с началом войны академика НАН СССР Анны Панкратовой.­

В 1947 году вновь созданное научное учреждение вошло в состав Объединенного совета по гуманитарным наукам при АН Казахской ССР. В 1962-м сотрудники института вошли в состав Ученого совета по общественным наукам национальной академии, ученым секретарем которого стал видный археолог Кемаль Акишев – будущий «отец» первого Золотого человека, найденного в кургане Иссык под Алматы.

Институт рос, развивался, укреп­лялся. Здесь активно проводились научные исследования и издавались фундаментальные труды. В 70-е годы было подготовлено пятитомное академическое издание «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней» на двух языках. Особняком стоят собрания сочинений Ыбрая Алтынсарина и Шокана Уалиханова. Постепенно от него отпочковались новые научные организации – Институт литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова, Институт археологии им. Алькея Маргулана, Институт востоковедения им. Рамазана Сулейменова и т. д.

Но, к сожалению, были и мрачные страницы в истории института. В разное время необоснованным политическим преследованиям подвергались целые группы ярких ученых. Показательна судьба Ермухана Бекмаханова, первого казаха – док­тора исторических наук, основателя кафедры истории Казахстана в главном вузе страны – Казахском государственном университете им. аль-Фараби.

Но главная заслуга этого человека – он первым среди казахских историков попытался объективно рассказать о восстании под предводительством последнего казахского хана Кенесары Касымова. Это стоило Бекмаханову многого: сама монография «Казахстан в 20–40-е годы ХIХ века» была «удостоена» четырех дис­куссий, одна из которых проходила в Москве, а ее автор лишен всех званий, исключен из КПСС и сослан в Сибирь на 25 лет. В ходе одной такой «научной дис­куссии», проходившей в Казахской академии наук, коллеги, как видно из документальных кадров, «с большевистской прямотой» заклевывали Бекмаханова. Все они до зубов были вооружены идеями марксизма и ленинизма. А Бекмаханов – чужак в их среде, потому что внутренне свободный и без шор на глазах. Таким был и его герой – хан Кенесары.

Масштабным преследованиям также подвергся отметивший 1 октября этого года свое 95-летие широко известный за пределами страны своими революционными научными взглядами академик-антрополог Оразак Исмагулов. В советское время из всех библиотек были изъяты такие его работы, как «Население Казахстана от эпохи бронзы до современности (палеоантропологическое исследование)», «Этническая геногеогра­фия Казахстана (серологическое исследование)». В них он на основе серологических исследований доказывал, что биологические корни казахского народа, автохтонно проживающего на своей земле, составляют четыре тысячи лет. Он докладывал об этом на антропологических конгрессах в Японии, Китае, Индии, Италии, Германии, Франции и дважды в Америке.

В первые годы независимости по ряду объективных и субъективных обстоятельств институт оказался в не очень хорошем положении. Ученые, находясь в отпусках без содержания, месяцами не получали зарплаты, поэ­тому вынуждены были бросать научные исследования.

Но сегодня институт начал возвращать не только ранее утраченные позиции, но и усилил свое влияние и в Центрально-Азиатском регионе, и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы коллективом реализованы уникальные проекты и программы по истории Казахского ханства, восстаниям, голодомору, массовым политическим репрессиям 20–50-х годов XX века и отдельным личностям. К примеру, изучены жизнь и государственная деятельность первых руководителей Казахстана Динмухамеда Кунаева, Жумабая Шаяхметова, казахских ханов Абылая, Уали, Бокея и других. В 2019 году реализовано государственное задание по научному проекту «Великие имена Великой степи», куда вошла информация о 100 акторах Казахстана – с древнейших времен до наших дней. Среди них имена таких выдающихся личностей, как Кюль-Тегин, аль-Фараби, Ясауи, султан Бейбарс, ханы Тауке, Абылай и Кенесары, Абай Кунанбаев, Алихан Букейхан, Ахмет Байтурсынулы, Бауыржан Момышулы­ и Каныш Сатпаев.

В 2020 году переиздан раритетный в свое время из-за грифа «Для служебного пользования» сборник архивных документов по истории казахско-китайских отношений востоковеда Клары Хафизовой «Цинская империя и Казахские ханства (вторая половина XVIII – первая треть XIX века)».

Под редакцией Государственного советника РК Ерлана Карина проведена работа по изданию 52 томов «Материалов Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий», куда вошло свыше 2,6 млн рассекре­ченных архивных материалов, а самое главное – реа­билитированы более 311 тыс. жертв репрессий. Еще 20 томов воспоминаний жертв репрессий подготовлены к изданию, а также создан сайт программы по реабилитации.

Впервые в истории Казахстана реализован уникальный проект «Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20–50-е годы XX века (в свете новых архивных источников)», выявивший имена 800 наших соотечественников.

Так, по подсчетам ОГПУ, в Кыргызстане находились около 40 активных деятелей партии «Алаш». Это, к примеру, Абикей Сатпаев, Раимжан Букейханов (брат Алихана Букейхана), Жумабай Бекмухамедов – отец поэта Магжана Жумабаева.

В 1930–1940-х годах в Кыргызстане на руководящих государственных должностях находились несколько десятков казахов. Среди них – Искандер Жоламанов, который в 1927 году вошел в состав правительства (СНК) в долж­ности наркома внутренних дел Кыргызстана, а через год стал наркомом юстиции и генеральным прокурором рес­публики. Именно ему председатель СНК Кыргызской АССР Жусуп Абрахманов в 1933 году поручил возглавить Комиссию по оказанию помощи казахским голодобеженцам.

В 1933–1934-х годах наркомом Рабоче-Крестьянской инспекции и председателем Контрольной комиссии республики стал уроженец Костанайской области Мусабек Таукин. В 1937 году первым председателем новообразованного Верховного суда Кыргызской ССР избран уроженец Актюбинской области Санжар Сегизбаев. Отец будущих знаменитостей – Тимура и Нурлана Сегизбаевых – был в числе разработчиков первой конституции Кыргызской ССР.

Сегодня сотрудники института в рамках научных исследований осуществляют не только внутренние, но и зарубежные научные командировки и экспедиции. Например, в 2023–2024-х годах состоялась экспедиция в Северный Афганистан, где были собраны материалы, связанные с историей, культурой казахских родов (кыпчаков, канлы, алшынов, тама, найманов, керей, коныратов, аргынов, кете, катаган и других), которые в разное время и по разным причинам оказались на территории этой страны.

В прошлом году казахстанские историки побывали с научными целями в Академии наук Тайваня (Институт истории и филологии), где в архиве новой истории хранится множество материалов, связанных с историей Казахстана XIV–XX веков. Например, рапорты о переселении казахских родов за границу – в Алтай, Тарбагатай и Илийский край (область в империи Цин) в 50–80-х годах XIX века.

Но самое главное событие, с которым институт подошел к своему юбилею, – завершается разработка нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» в семи томах. Его появлению предшествовала статья Президента Касым-Жомарта­ Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»). Перед историками была поставлена весьма амбициозная задача – дать объективную картину исторических событий на территории Казахстана с древнейших времен. На втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» (Туркестан, 17 июня 2023 года) Глава государства вновь вернулся к этой теме, отметив, что «стратегическая задача по подготовке многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, все годы после обретения независимости оставалась нерешенной в полной мере».

Сегодня обнаруженные в архивах рукописи проходят завершаю­щую стадию экспертизы, проводимой редакционной коллегией из 32 человек под руководством Государственного советника Ерлана­ Карина.

В этой работе впервые задействованы более 50 видных зарубежных авторов, в их чис­ле – Ахмет Ташагыл (Турция), Гайбулла Бабаяров (Узбекистан), Питер Голден и Юлай Шамильоглу (США), Ярослав Пилипчук (Украина), Вадим Трепавлов (РФ), Никола Пиончолла (Италия). Большая помощь оказана профессором Гарвардского университета Михаи­лом Акуловым. Однако юбилей Института истории и этнологии им. Шокана Уалиханова – это не только повод вспомнить славные страницы прошлого, но и возможность честно сказать о трудностях, которые стоят перед коллективом.

Прежде всего хотелось бы восстановить Координационный совет по утверждению тем док­торских диссертаций PhD по истории. Его отсутствие ведет к дублированию исследований и утверждению не всегда актуальных тем. Не менее важен и вопрос создания собственного диссертационного совета на базе института. Сегодня это ограничивает развитие научной школы и возможности молодых исследователей. Было бы справедливо дать право институтам открывать такие советы или хотя бы организовывать их совместно с ведущими университетами страны.