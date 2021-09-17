​Отправляемся в полет!

Выставка проходит под эгидой проекта Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы «Культурный код независимости». На вернисаж пришли художники, представители зарубежных посольств, арт-галерей, преподаватели Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО города Нур-Султана, молодые любители живописи.

Женис Какенулы Нурлыбаев – известный живописец, график, публицист, он из плеяды творческих личностей, формирующих узнаваемый в международном пространстве культурный код Страны Великой степи.

Живописью он увлекся с детства, окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института. Работал художником и художественным редактором в журналах «Ақ желкен», «Зерде», «Мәдениет», «Тура Би», в издательских домах «Фолиант», «Елорда», «Аударма» вышли более 40 книг, над художественным оформлением которых трудился Женис Нурлыбаев. В 2006 году в издательстве «Өнер» увидел свет альбом, посвященный его творчеству. Лауреат Президентской стипендии 2009 и 2010 годов, активный участник международных проектов.

Женис Какенулы мастерски владеет не только кистью, но и средствами художественной публицистики. Он автор книги о художниках «Ақ зер», эссе, посвященных творчеству живописцев, ювелиров, вышивальщиц.

– «Пандемия. Изоляция. Взлет...» – отражение эмоцио­нальных переживаний автора. Он стремится к гармонии, отсюда и обращение к птицам – прекрасным созданиям природы. На картинах мы видим живой поэтический образ и тонкие перемены настроения, передаваемые удивительным звучанием цвета. Каждая картина индивидуальна, а вместе они составляют единую духовно-содержательную среду, – отметила руководитель службы учета и хранения музейных ценностей Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева.

Открывает выставку картина, на которой изображена птица в золотой клетке. К счастью, дверца ее открыта, а значит, и путь на свободу тоже. У каждой работы можно остановиться надолго, рассматривать штрихи, как бы ведущие в глубину сюжета, а порой и куда-то вдаль, за полотно.

В серии «Серебряные нити» – птицы самого разного цвета: от ярких розового, красного, зеленого до выдержанных темных, строгих оттенков. Разнообразна и форма – где-то очертания не сразу узнаваемы, а где-то от птиц не оторвать глаз. Вот на одной из картин – вроде бы обычные коричневые и почти черные мазки, но если подойти ближе, то вырисовываются вполне различимые перья.

– До сих пор в своих произведениях я опирался на мотивы истории, культуры и фольклора нашего народа. В этот раз постарался отразить внутренний мир и душу человека, исходя из ценностей человечества в целом. Мне важно, что люди внимательно всматриваются в работы, пытаются понять их содержание, – признался Женис Нурлыбаев.

Художник, куратор выставки, руководитель Центра современного искусства «Куланши», президент Евразийской академии искусств Лейла Махат поздравила автора с вернисажем и включением в состав членов академии. Она отметила, что знает Жениса Какенулы как живописца давно, а как графика узнает впервые.

– Графика открывает совсем другую сторону его личности. Да, пандемия повлияла на всех, но если обратиться к истории, можно заметить, что именно в кризисные моменты происходил своеобразный взрыв в разных направлениях искусства. Женис Какенулы также, «воспользовавшись ситуацией», изменился. Конечно, почерк художника чувствуется, но совсем другие цвета, сила мазка и штриха, – поделилась впечатлениями Лейла Махат.

С материалами выставки «Пандемия. Изоляция. Взлет...» можно ознакомиться и на сайте Библиотеки Елбасы.