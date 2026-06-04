Глава государства принял старшего советника Совета мира

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость участия Казахстана в Совете мира и подчеркнул приверженность нашей страны выстраиванию плодотворного сотрудничества в рамках организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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– В качестве одного из сооснователей Совета мира мы убеждены, что данный институт будет эффективно содействовать укреплению глобального мира и безопасности, – сообщил Президент.

В ходе встречи были обсуждены инициативы Казахстана, направленные на содействие стабилизации ситуации в секторе Газа, которые включают участие в проектах по восстановлению социальной инфраструктуры, реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и поддержку продовольственной безопасности.

Арье Лайтстоун поздравил Президента и народ Казахстана с Днем государственных символов, пожелав мира и процветания нашей стране.

Собеседник также передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия Президента США Дональда Трампа.

Представитель Совета мира высоко оценил активное участие Казахстана в работе данной организации и других международных инициативах, в том числе решение о присоединении к Авраамским соглашениям.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая инициативу TRIPP и взаимодействие в рамках Среднего коридора. Подчеркнута заинтересованность Казахстана в укреплении межрегиональной взаимосвязанности и диверсификации международных транспортных маршрутов.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.