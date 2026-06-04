Мир насекомых и опасные трюки: журналистам показали закулисье шоу цирка Cirque du Soleil в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня под сводами ледового дворца «Барыс Арена» столичной публике представят знаменитое шоу OVO от Cirque du Soleil – это знаковые гастроли всемирно известного канадского цирка в Центральной Азии после первого выступления на EXPO-2017.

Казахстан стал 47-й страной в мировом туре OVO – одной из самых популярных постановок Cirque du Soleil. Шоу вдохновлено природой и культурой Бразилии и переносит зрителей в удивительный мир насекомых, наполненный акробатикой, музыкой и яркими визуальными образами.

Журналистам показали репетиции артистов, уникальные декорации и сотни костюмов, созданных специально для постановки. По словам организаторов, над шоу работает международная команда из более чем 100 человек, представляющих 25 стран мира. Непосредственно на сцену выходят 53 артиста.

Особую атмосферу создает живое музыкальное сопровождение. Музыканты исполняют композиции прямо во время представления, наполняя каждый номер эмоциями и энергией.

Название OVO в переводе с португальского означает «яйцо». Именно вокруг загадочного яйца строится сюжет спектакля. Главный герой попадает в колонию насекомых, где знакомится с ее обитателями, влюбляется и проходит путь взросления.

Одним из самых зрелищных номеров шоу станет выступление артиста, исполняющего роль паука. Акробат демонстрирует сложнейшие элементы баланса на свободно натянутой проволоке. Для номера используется специальная подвижная конструкция, которая раскачивается во время исполнения трюков, делая выступление еще более эффектным.

Создатели шоу уделили особое внимание деталям. На сцене зрители увидят гигантские цветы, растения, ягоды и других обитателей фантастического мира насекомых. В постановке используется около 800 элементов костюмов, изготовленных вручную в Монреале, где находится штаб-квартира Cirque du Soleil. Там создаются все элементы образов артистов – от головных уборов до обуви.

По словам представителей цирка, в составе труппы выступают лучшие акробаты мира, среди которых есть бывшие олимпийцы и участники национальных сборных разных стран. Поиск новых талантов ведется по всему миру через специальные кастинги.

Продолжительность шоу составляет около двух часов. За это время зрителей ждет более десяти масштабных акробатических номеров, объединенных единой сюжетной линией. Организаторы обещают, что OVO станет не просто набором цирковых выступлений, а настоящим путешествием в удивительную вселенную, где каждый элемент работает на создание эффекта полного погружения.

По словам организаторов, шоу объединяет разные виды искусства – акробатов, гимнастов, клоунов и музыкантов. Большое внимание уделено сценографии и свету: постановка получилась яркой и разноцветной, она вызывает сильные эмоции и позволяет зрителям любого возраста погрузиться в происходящее. Музыка, костюмы и спецэффекты усиливают эффект полного погружения.

«Название «Ovo» в переводе с португальского означает «яйцо». Главный персонаж – синяя муха-путешественник , – оказывается в мире насекомых, знакомится с его обитателями и открывает для себя их акробатические способности. В основе постановки — сочетание различных элементов. С 1984 года компания создала 17 шоу, которые гастролируют по всему миру. Отличительная черта – стремление к новому и уникальному, созданию целых художественных вселенных, а не отдельных постановок. В единое зрелище здесь объединены хореография, музыка и мастерство 53 артистов. В этот раз в шоу добавлены элементы повышенной сложности: жонглирование в полной темноте, баланс на руках на свободной проволоке и даже жонглирование ногами», – отметила официальный представитель Cirque du Soleil Жани Малле.

Украинский воздушный гимнаст Артур Дудов рассказал, что впервые приехал в Казахстан и был впечатлен Астаной. Для него и его супруги артистки цирка Эсмиры Кулиевой, которая также выступает в Cirque du Soleil, участие в знаменитом шоу стало важным этапом профессионального пути.

По его словам, многие цирковые артисты мечтают попасть в Cirque du Soleil, поскольку это сопоставимо с получением «Оскара» в киноиндустрии и считается вершиной признания мастерства. За последние полгода побывал в семи странах и назвал этот период по-настоящему легендарным опытом.

«До приглашения в Cirque du Soleil мы с женой гастролировали по миру и участвовали в различных проектах. Для нас это шоу — не просто набор трюков, а возможность самовыражения: через пластику, жест и эмоции мы стараемся донести историю до зрителя. В нашем номере исполняем роли мотыльков. Через сложнейшие воздушные элементы передаём лёгкость, грацию и красоту полёта. Самый сложный элемент — когда надо удерживать горизонтальный баланс, а супруга выполняет трюк, находясь у меня на шее. Здесь требуется предельная физическая сила, точная техника и высокая психологическая устойчивость. В воздухе безопасность превыше всего. Главный фундамент — взаимное доверие: мы с супругой давно работаем вместе и на арене часто понимаем друг друга с одного взгляда. За нашей спиной всегда стоит большая команда инженеров, техников и многих других специалистов», – рассказал он.

Эсмира Кулиева рассказала, что выступала на Днях Монако в Казахстане во время ЭКСПО-2017. По её словам, в эпоху соцсетей и искусственного интеллекта каждый зритель находит в шоу что-то своё — от юмора и акробатики до воздушной гимнастики, сильных артистов, технологий и декораций.

«Тренировки обычно занимают очень много времени. Жизнь на гастролях, в постоянных разъездах с чемоданами — это безумно интересно, но непросто. Иногда на восстановление и адаптацию есть всего пара дней. Раньше часто смотрела такие шоу и до сих пор не верю, что сама в них участвую. Для меня важно показать, что даже самые хрупкие с виду существа как мотыльки могут быть сильными и смелыми. Финал нашего номера наполнен разными нюансами – это один из самых ответственных моментов всего выступления», – прокомментировала девушка.

Бывший спортсмен Дмитрий Фёдоровский, исполняющий роль Сверчка в Cirque du Soleil, рассказал, что после завершения карьеры искал возможность совместить физическую подготовку со сценическим искусством. Узнав от друзей о знаменитой труппе, он подал заявку и уже через несколько месяцев подписал контракт.

«Все наши рискованные трюки выполняются исключительно вживую без страховки, поэтому перед каждым выходом на сцену необходимо легкое волнение, ведь именно оно помогает собраться и избежать серьезных травм. Излишняя самоуверенность ведет к ошибкам, из-за которых артиста могут отправить на долгое лечение, что нам не нравится. При этом есть уникальная труппа, где рядом выступают и 19-летние ребята, и мастера старше 50 лет. Если ты держишь себя в форме и безупречно делаешь свое дело, то оставаться в компании можно хоть до 80 лет, развиваясь как артист, музыкант или техник. Для меня Cirque du Soleil – идеальный симбиоз любимой работы и великого искусства. Быть частью этого всемирно известного бренда и его лицом – огромная честь», – считает собеседник.

После выступлений в столице канадский цирк Cirque du Soleil продолжит гастрольный тур в Казахстане и отправится в Алматы, где зрителям также покажут обновленную версию одного из его знаменитых шоу о скрытой жизни насекомых в природе.