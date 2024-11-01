«Оқжетпес» завоевал золотые медали Первой лиги

Завершился очередной сезон QFL Первой лиги, по итогам которого чемпионом стал кокшетауский «Оқжетпес». В решающем матче заключительного 30-го тура команда на домашнем стадионе разгромила кызылординский «Қайсар Жас» со счетом 5:0. Вначале забитым голом отметился полузащитник Даурен Жумат, а далее по дублю оформили Батырхан Тажибай и Алияр Мухаммед.

Кокшетауский клуб в этом сезоне одержал 20 побед, триж­ды сыграл вничью и пять раз потерпел поражение. По итогам всех игр подопечные Андрея Ферапонтова набрали 63 очка и от­правили в ворота соперников 61 мяч. Отметим, что «сине­горцы» в пятый раз в ­своей истории стали победителями первенства.

«Мы завершили очередной сезон Первой лиги. Все команды показали настоящую борьбу, а интрига сохранялась до сегодняшнего дня. Поздравляю руководство Акмолинской области, администрацию, сотрудников, тренерский штаб, игроков и болельщиков футбольного клуба «Оқжетпес» с чемпионством и желаю успехов в Премьер-лиге в следующем году», – отметил президент Qazaqstan Football League Гани Кайназаров в своем поздравлении.

Таким образом, «Оқжетпес» получил право выступить в Премьер-лиге в следующем году. Еще одну путевку в высший дивизион завоевал жезказганский «Улытау», который в свой дебютный сезон, набрав 60 очков, выиграл се­ребряные медали турнира. Бронзовым призером соревнования с 58 набранными очками стал актауский «Каспий», а во Вторую лигу отправился клуб «Арыс» из Туркестанской облас­ти, заняв 15-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре также были зафиксированы следующие результаты: «Улытау» (Жезказган) разгромил столичный «SD Family» со счетом 4:0; в несостоявшемся матче между «Экибастузом» и уральским «Акжайыком» последнему было записано техническое поражение со счетом 0:3; «Туркестан» крупно уступил на своем поле алматинскому «Хан-Тенгри» – 0:5; усть-каменогорский «Алтай» обыграл алматинский «Кайрат-Жастар» – 2:0; в Актау «Каспий» не оставил шансов «Арысу» – 6:1 и, наконец, «Актобе М» на своем поле разошелся с миром с «Таразом» – 2:2.

А теперь перейдем к некоторым статистическим данным, зафиксированным в Первой лиге по ходу сезона. Итак, кокшетауский «Оқжетпес» стал не только пятикратным чемпионом Первой лиги, но и провел самую продолжительную победную серию, состоявшую из 10 матчей подряд.

В ходе турнира мы стали свидетелями 657 голов. Второй год подряд самым результативным коллективом стал жезказганский «Улытау», не только забивший 69 голов, но и завоевавший сереб­ряные награды национального первенства.

Наибольшее количество голов было зафиксировано в матче между алматинским «Кайрат-Жастаром» и «Жетысаем» из Туркестанской области – 6:4.

Самый молодой футболист в Лиге 15-летний Дастан Сатпаев выступал за команду ­«Кайрат-Жастар». Он в этом сезоне пять раз выходил на поле и даже забил победный гол в ворота ­«Тараза». А самым возрастным игроком оказался 43-летний вратарь «Каспия» Александр Мокин, который девять раз выходил в основном составе и не пропускал голы в четырех матчах.

Самый грубый поединок был зафиксирован во встрече между «Актобе М» и «Экибастузом», когда были показаны сразу семь желтых и три красные карточки.

Футболисты из команды «Кайрат-Жастар» провели 483 успешных дриблинга (маневров с мячом или обводкой), став в этом компоненте лучшими в сезоне. При этом автором 90 самых успешных дриблингов стал защитник «Жетысая» Саги ­Маликайдар.

В минувшем сезоне в ворота команд назначены 64 пенальти, из которых 56 были успешно релизованы. Больше всего одиннадцатиметровых назначено в пользу «Каспия» – 12, при этом из них лишь 10 удачно применены. По одному пенальти в сезоне назначено в пользу ­«Акжайыка» и «Туркестана», но они ими не воспользовались, так как не смог­ли забить.

Ну и, наконец, в течение сезона в Первой лиге сразу восемь клубов («Туркестан», «Арыс», SD Family, «Улытау», «Кайрат-Жастар», «Хан-Тенгри», «Акжайык» и «Алтай») сменили своих тренеров.