«Оқжетпес» завоевал золотые медали Первой лиги Статьи 1 ноября 2024 г. 0:31 34 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент В следующем сезоне в высшем дивизионе будет выступать и клуб из Жезказагана фото qfl.kz Завершился очередной сезон QFL Первой лиги, по итогам которого чемпионом стал кокшетауский «Оқжетпес». В решающем матче заключительного 30-го тура команда на домашнем стадионе разгромила кызылординский «Қайсар Жас» со счетом 5:0. Вначале забитым голом отметился полузащитник Даурен Жумат, а далее по дублю оформили Батырхан Тажибай и Алияр Мухаммед. Кокшетауский клуб в этом сезоне одержал 20 побед, трижды сыграл вничью и пять раз потерпел поражение. По итогам всех игр подопечные Андрея Ферапонтова набрали 63 очка и отправили в ворота соперников 61 мяч. Отметим, что «синегорцы» в пятый раз в своей истории стали победителями первенства. «Мы завершили очередной сезон Первой лиги. Все команды показали настоящую борьбу, а интрига сохранялась до сегодняшнего дня. Поздравляю руководство Акмолинской области, администрацию, сотрудников, тренерский штаб, игроков и болельщиков футбольного клуба «Оқжетпес» с чемпионством и желаю успехов в Премьер-лиге в следующем году», – отметил президент Qazaqstan Football League Гани Кайназаров в своем поздравлении. Таким образом, «Оқжетпес» получил право выступить в Премьер-лиге в следующем году. Еще одну путевку в высший дивизион завоевал жезказганский «Улытау», который в свой дебютный сезон, набрав 60 очков, выиграл серебряные медали турнира. Бронзовым призером соревнования с 58 набранными очками стал актауский «Каспий», а во Вторую лигу отправился клуб «Арыс» из Туркестанской области, заняв 15-е место в турнирной таблице. В заключительном туре также были зафиксированы следующие результаты: «Улытау» (Жезказган) разгромил столичный «SD Family» со счетом 4:0; в несостоявшемся матче между «Экибастузом» и уральским «Акжайыком» последнему было записано техническое поражение со счетом 0:3; «Туркестан» крупно уступил на своем поле алматинскому «Хан-Тенгри» – 0:5; усть-каменогорский «Алтай» обыграл алматинский «Кайрат-Жастар» – 2:0; в Актау «Каспий» не оставил шансов «Арысу» – 6:1 и, наконец, «Актобе М» на своем поле разошелся с миром с «Таразом» – 2:2. А теперь перейдем к некоторым статистическим данным, зафиксированным в Первой лиге по ходу сезона. Итак, кокшетауский «Оқжетпес» стал не только пятикратным чемпионом Первой лиги, но и провел самую продолжительную победную серию, состоявшую из 10 матчей подряд. В ходе турнира мы стали свидетелями 657 голов. Второй год подряд самым результативным коллективом стал жезказганский «Улытау», не только забивший 69 голов, но и завоевавший серебряные награды национального первенства. Наибольшее количество голов было зафиксировано в матче между алматинским «Кайрат-Жастаром» и «Жетысаем» из Туркестанской области – 6:4. Самый молодой футболист в Лиге 15-летний Дастан Сатпаев выступал за команду «Кайрат-Жастар». Он в этом сезоне пять раз выходил на поле и даже забил победный гол в ворота «Тараза». А самым возрастным игроком оказался 43-летний вратарь «Каспия» Александр Мокин, который девять раз выходил в основном составе и не пропускал голы в четырех матчах. Самый грубый поединок был зафиксирован во встрече между «Актобе М» и «Экибастузом», когда были показаны сразу семь желтых и три красные карточки. Футболисты из команды «Кайрат-Жастар» провели 483 успешных дриблинга (маневров с мячом или обводкой), став в этом компоненте лучшими в сезоне. При этом автором 90 самых успешных дриблингов стал защитник «Жетысая» Саги Маликайдар. В минувшем сезоне в ворота команд назначены 64 пенальти, из которых 56 были успешно релизованы. Больше всего одиннадцатиметровых назначено в пользу «Каспия» – 12, при этом из них лишь 10 удачно применены. По одному пенальти в сезоне назначено в пользу «Акжайыка» и «Туркестана», но они ими не воспользовались, так как не смогли забить. Ну и, наконец, в течение сезона в Первой лиге сразу восемь клубов («Туркестан», «Арыс», SD Family, «Улытау», «Кайрат-Жастар», «Хан-Тенгри», «Акжайык» и «Алтай») сменили своих тренеров. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА М Команда И В Н П Г О 1 «Оқжетпес» 28 20 3 5 61-16 63 2 «Улытау» 28 19 3 6 69-29 60 3 «Каспий» 28 18 4 6 63-29 58 4 «Кайрат Жастар» 28 18 3 7 67-43 57 5 «Хан-Тенгри» 28 17 4 7 55-30 55 6 «Экибастуз» 28 16 3 9 54-36 51 7 «Жетысай» 28 14 6 8 50-37 48 8 «Тараз» 28 12 5 11 37-34 41 9 «Алтай» 28 11 5 12 31-37 38 10 «SD Family» 28 9 4 15 53-64 31 11 «Акжайык» 28 7 3 18 24-48 24 12 «Кайсар-Жас» 28 5 7 16 23-56 22 13 «Tуркестан» 28 4 7 17 26-70 19 14 «Актобе М» 28 3 3 22 25-73 12 15 «Арыс» 28 5 4 19 28-64 10 #Спорт #футбол #Оқжетпес