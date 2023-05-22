Педагоги, родители, взятки...

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Дина Боранбаева, область Жетысу

В число основных коррупционных рисков в сфере образования попадают трудоустройство, обеспечение местами в детсадах и получение педагогических квалификаций и различных наград.

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В сфере образования необходимы кардинальные перемены. Об этом на встрече с работниками школ, детских садов, колледжей и вузов области Жетысу говорили как представители сферы просвещения, так и сотрудники Антикора.

По данным первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции РК Дмитрия Малахова, последние четыре года идет стабильный ежегодный рост заработной платы учителей на 25%. На сегодня, к примеру, среднее жалованье молодого педагога при полной загруженности превышает 300 тыс. тенге.

Постоянно растет и общее финансирование сферы, которое за последнее время возросло в три раза. Но вместе с увеличением бюджета, растут и риски. Так, за последние три года, включая истекший период текущего, антикоррупционной службой зафиксировано более 300коррупционных преступлений в данной сфере.

К уголовной ответственности привлечены 192 должностных лица. В области Жетысу, рассказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции, за взятки и хищения к крупным штрафам и 10-летим срокам заключения приговорены как руководители, так и рядовые работники управлений и отделов образования.

Однако не только бюджетные средства становятся причиной многочисленных нарушений. Значительные коррупционные риски, рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев, связаны с конкурсными процедурами и трудоустройством. Дополнительные источники нарушений – обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях и школах, длительная несменяемость директоров организаций образования, а также получение педагогических квалификаций и различных наград. В их числе – «Алтын белгi». Некоторые родители ради заветного «золота» для своих чад в буквальном смысле готовы идти на преступления.

В настоящее время Антикор во всех региональных управлениях образования страны осуществляет внешний анализ коррупцион­ных рисков. Такая же работа идет и в самом Минис­терстве просвещения, рассказал Дмитрий Малахов. С учетом результатов мониторинга ведомства разрабатывают конкретные рекомендации по их устранению.

Бескомпромиссная борьба с коррупцией на данный момент – основной приоритет, исходя из которого в просвещении ожидается ряд нововведений. Уже принято решение о проверке всех руководителей, занимающих должности более семи лет; в ближайшее время начнется «образовательный аудит», который охватит деятельность всех районных, городских отделов и областных управлений образования.

Помимо этого, рассказали на встрече, при оценке работы региональных ведомств будут учитывать должностное поведение каждого директора и бухгалтера. У педагогов при присуждении наград и квалификаций решено в первую очередь проверять не количество сертификатов и публикаций, а конкретные дос­тижения учеников. Остаются недопустимыми поборы в учебных заведениях: за условные две или пять тысяч тенге можно получить штраф в семь миллионов, напомнил собравшимся Гани Бейсембаев.

Однако, несмотря на общую критику, министр просвещения много раз в ходе встречи вставал на защиту коллег, подчеркивая, что большинство из них придерживается принципов честности и порядочности, соответствуя высокому званию педагога, внося огромный вклад как в воспитание высокообразованного поколения, так и в повышение научного потенциала страны.

Говорили на встрече в Талдыкоргане не только о преступлениях и наказаниях. Анонсировал министр и меры по дальнейшему повышению статуса педагога. Так, отдельное внимание уделят подготовке сельских кадров. Совсем скоро перспективных педагогов из глубинки будут отправлять за границу для прохождения курсов. Продолжится строительство современных комфортных школ, рост заработных плат учителей.

К слову, о повышении оклада Гани Бейсембаева попросили педагоги дополнительного образования. По их словам, оплата труда таких специалистов значительно ниже, чем у школьных учителей, хотя не отстают и нагрузка, и вклад в развитие подрастающего поколения. Этот вопрос руководитель ведомства обещал рассмотреть в ближайшее время.

Все перемены начинать надо с себя, подчеркнул министр, еще раз напомнив каждому о высоком призвании педагога, о необходимости быть честным, трудолюбивым и открытым. Ежедневно, признался Гани Бейсембаев, к нему лично поступает от 300 до 500 обращений, большинство из которых могло бы быть решено на местном уровне.

А потому равнодушие и закрытость чиновников в просвещении недопустимы. Собственным примером глава ведомства продемонст­рировал требуемую доступность: в рамках рабочей поездки по Панфиловскому, Аксускому, Сарканскому и Алакольскому районам большую часть времени министр посвятил встречам с коллективами учреж­дений, отвечая на многочис­ленные обращения работников сферы, а также провел личный прием граждан.

#Жетысу #школа #взятка #коррупция #Антикор #родители #РК #система образования #педагоги

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