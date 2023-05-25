Перевозка грузов: о деталях нового соглашения с Китаем рассказали в МИИР

Международное сотрудничество, Экономика, Транспорт, Китай
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Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках придаст новый импульс грузоперевозкам между двумя странами. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МИИР РК

В ходе недавнего государственного визита президента страны Касым-Жомарта Токаева в Китай правительства двух стран подписали соглашение по развитию взаимного партнерства в направлении международных автомобильных перевозок.

В МИИР напомнили, что первое соглашение о международных автомобильных перевозках между правительствами Казахстана и Китая было заключено в 1992 году. Новый документ был подписан в этом году.

Как показывает статистика, по итогам прошлого года объем двусторонних перевозок грузов увеличился на 65% и составил 265 тысяч тонн. Транзитные перевозки китайских грузов выросли в 2,6 раза и составили 1,1 млн тонн.

Новое соглашение предусматривает внедрение информационных технологий, усовершенствование условий перевозок и тем самым создает условия для дальнейшего увеличения объема перевозок грузов между двумя странами.

«По соглашению компетентные органы ежегодно обмениваются бланками разрешений в согласованном количестве на пассажирские и грузовые перевозки. Разрешения на проезд выдаются компетентными органами или назначенными ими организациями непосредственно перевозчикам.

Кроме того, по просьбе одной из сторон и при взаимном согласии может быть произведен обмен в дополнительном количестве бланками разрешений на перевозку. При этом бумажное разрешение должно быть заверено печатью компетентного органа и подписью выдавшего его ответственного лица. Выданные в электронной форме разрешения должны быть заверены электронной цифровой подписью ответственного лица.

Выданное разрешение не может быть передано для использования другим перевозчикам и третьим лицам. Разрешение действует только на одну поездку и исключительно на один и тот же автомобиль. Кроме того, его можно будет использовать только до 31 января следующего года. Для комбинированных транспортных средств с прицепами или полуприцепами разрешения выдаются на тягач», – разъяснили в ведомстве.

Что касается решения о виде, количестве, форме, порядке обмена и других условиях выдачи и использования разрешения, то его принимает совместная комиссия, созданная в соответствии со статьей 17 нового соглашения.

#Китай #экономика #соглашение #международное сотрудничество #торговля #МИИР #грузоперевозки

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