Президент Казахстана лидеру КНР: Предлагаю довести взаимную торговлю до 40 млрд долларов

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Политика, Китай
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в государственным визитом в Китай, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе торжественной церемонии главу государства Касым-Жомарта Токаева встретила рота Почетного караула, затем лидеры двух стран, поприветствовав друг друга, прошли в зал переговоров.

Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя Китая.

«Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», – сказал глава государства.

«Сегодня Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов. Полагаю, такими темпами в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли», – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Так, отметил он, Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай. Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов. Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо говядины, баранины.

«Реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы. Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках Вашей уникальной по масштабу инициативы «Пояс и путь».

Завтрашний онлайн-запуск строительства логистического центра в Сухом порту города Сиань станет еще одной точкой роста наших транспортно-логистических связей.

В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)», – обозначил президент.

Глава государства с удовлетворением отметил растущий интерес наших стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки.

«С учетом высокого качества технического образования в КНР хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая», – сказал он.

«Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.

В данном контексте хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации.

Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение Целей устойчивого развития», – подчеркнул президент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

В этом контексте он отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.

Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем.

«В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу «золотого 30-летия» китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество», – сказал председатель КНР.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, сегодня, 17 мая, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.  

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