Какие документы подписаны в рамках госвизита Токаева в Китай

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Политика, Китай
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23 документа были подписаны по итогам переговоров президента Казахстана и председателя КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

Напомним, сегодня, 17 мая, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.  

Лидеры Казахстана и Китая ранее провели переговоры. По их завершении Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление. Затем членами делегаций двух стран был подписан ряд документов. 

В рамках госвизита президента Казахстана в КНР были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики;

2. Меморандум между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;

3. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

4. План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований;

6. Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках;

7. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по санитарным и фитосанитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

8. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по инспекционным и карантинным требованиям к гороху и пищевой чечевице, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

9. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по экспорту водной продукции из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о предварительном рассмотрении совместной реализации третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем;

11. Меморандум о намерениях по созданию культурных центров между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики;

12. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований;

13. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики.

14. Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Народным Правительством г. Тяньцзинь Китайской Народной Республики о создании «Мастерской Лу Баня»;

15. Соглашение об установлении побратимских связей между г. Шымкент Республики Казахстан и г. Сиань Китайской Народной Республики;

16. Соглашение об установлении побратимских связей между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики;

17. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Сианьским северо-западным политехническим университетом по открытию филиала ССЗПУ при КазНУ;

18. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственным управлением по делам энергетики Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере энергетики;

19. Рамочное соглашение о расширении казахстанско-китайского стратегического энергетического сотрудничества между Министерством энергетики Республики Казахстан и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией»;

20. Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;

21. Меморандум о сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Медиакорпорацией Китая (CMG);

22. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Китайским нефтяным университетом об установлении взаимодействия;

23. Соглашение о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С. Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.

 

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