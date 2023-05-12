Первая из легенд

В день ее 75-летия вспоминаются исключительно истории «не для печати», шедевральные байки на русском народном, которые ни одна редакционная цензура не пропустит, душевные цитаты и эпиграммы с вплетенным в них даже не крепким, а ядреным словцом. Привести их здесь не рискую, но без них юбилейный рассказ о Людмиле Михайловне получается неполным, отфильтрованным, бесцветным. А рассказать то есть что.

Ни в одном регионе Дни «Казахстанской правды» не отличались таким размахом, как в Западно-Казахстанской области, где главную газету страны много лет представляла Людмила Корина. Вне зависимости от того, где проходили встречи, – в главном официальном зале, маленьком сельском клубе или на берегу Урала, – зашкаливали и сопричастность читателей к «Казправде», и их уважение к собкору. Большой друг Людмилы Михайловны и «Казправды» бизнесмен Мурат Жакибаев признавался, когда уральцы берут в руки свежий номер, сразу же находят фамилию Кориной, чтобы посмотреть новости о родном регионе, а читая, слышат ее голос и интонации. Все достопримечательности Западно-Казахстанской области и уникальные люди появлялись на страницах главной газеты страны, и золотое перо Людмилы Михайловны создавало нереальный эффект личного присутствия в заповедных местах и личного же знакомства с героями.

Помню, как в 40-градусный мороз, на пронизывающем декабрьском ветру, по колено в сугробах, Людмила Михайловна вела нас с тогдашним шефом «Казправды» Александром Юрьевичем Тараковым на берег Урала, тот самый яр, с которого уходил в свой последний заплыв Чапаев.

Тысячи читателей нескольких поколений вдохновились Уральском, старым яицким городком и особой казачьей культурой, космическими кюями Курмангазы и Дины Нурпеисовой, подвигом Маншук Маметовой, шолоховскими местами, пушкинскими беседками и пугачевской избой, ситцевыми и шелковыми улицами, удивительной энергетикой на стыке Азии и Европы. Вдохновились, благодаря журналистскому таланту Кориной.

Уникальная страница в профессио­нальной биографии Людмилы Михайловны и в истории «Казахстанской правды» – это международная экспедиция по Уралу под руководством Елены Ивановны Тарасенко, которая три созыва подряд представляла родной регион в Парламенте. В разные годы за весла нашей газеты садились отечественные и российские министры, акимы, депутаты, среди первых сел знаменитый премьер Виктор Черномырдин, который тоже родом с Урала, оренбургского. Но главный и неизменный состав экспедиции – это сами западноказахстанцы, которые много лет работают на сохранение уникальной экосистемы великой реки. Легендарный казправдинец Геннадий Николаевич Доронин и Людмила Михайловна создали подробную летопись одного из лучших проектов «КП», где каждое слово и каждый взмах весла испытаны на себе.

Именно во время Дней «Казахстанской правды» я убедилась в одном из главных талантов Людмилы Михайловны – искусстве дружить. Елена Ивановна Тарасенко, Вера Павловна Михно, Гульназ Магжановна Кульжанова, Вера Кузьминична Шохина – все ее подруги стали настоящими полпредами нашей газеты, даже на дни рождения своим родным, соседям и коллективам они дарили подписку на «КП». А в Алматы специально для казправдинцев студенческая подруга Людмилы Михайловны по КазГУ готовила фишбармак.

Корина пришла в «Казправду» в начале двухтысячных, когда в главной газете работали лучшие собкоры страны. Это Сережа Горбунов, за тонны выданных на-гора строк и с учетом индустриального контекста Павлодарской области названный Тараковым роторным экскаватором «Казахстанской правды». Многократный рекордсмен подписных кампаний Слава Лебедев. Жубаныш Байгуринов, среди преданных читателей которого были и апашка с соседнего подъезда, и руководство нефтяного концерна CNPC. Вика Шевченко – чемпион родной газеты по горным лыжам и журналистским расследованиям. Бессменный дуайен собкоровской команды Володя Рыжков и его удивительная Наташа – про нее Александр Юрьевич шедеврально сказал, что «Рыжкова то пишет не хуже Рыжкова». Александр Сергеевич Кузенный, одно его имя мотивировало всех чиновников столичной области жить по писаным законам государственной службы. Хрупкая и нежная Рысты Алибекова, из-под пера которой выходили исключительно аналитические материалы, отмечаемые на планерках как мужские. Первым шефом, вместе с дежурным редактором подписывавшим в те годы газету в свет, был Александр Юрьевич Тараков, должность его называлась по-разному, но неизменным было призвание сразу в двух ипостасях – журналистском и руководящем. И в этом уникальном строю «золотых перьев» первой всегда была Корина.

За ее исключительность Людмиле Михайловне позволялось многое. Она легко «строила» областных и районных акимов, секретарей маслихатов, депутатов разного ранга, вообще чиновников всех мастей и высокого полета. Руководство нефтяного гиганта «Карачаганак Петролеум» считало честью не только подписать весь коллектив на «Казах­станскую правду», но и отправить Людмилу Михайловну в зарубежный пресс-тур. За дастарханом на журналистских сабантуях главное место обязательно закреплено за Кориной. На газетной полосе и в жизни тоже могла позволить себе неожиданное озорство, иногда – хулиганство, которые были следствием и продолжением ее профессионализма. Но все подробности журналистской биографии – из той самой серии «не для печати».

Вообще, вся жизнь Людмилы Михайловны – уникальный пример того, как профессия и призвание счастливо совпали, уникальный пример настоящего, а оттого непафосного и непарадного служения журналистике, которое отличается ответственностью перед читателем, честностью, пристрастностью к слову. Еще на родном журфаке КазГУ она поняла, что из профессии не уйдет никогда. В годы работы на Уральском областном телевидении создала актуальную программу с символичным наз­ванием «Обратная связь». Символичным потому, что несколько десятилетий подряд обратная связь с читателями, зрителями, слушателями доказывает профессиональную востребованность Людмилы Михайловны. Повезло тем, кто знаком с ней вживую и понял, что есть настоящий журналист, который в печать и в эфир подписывает исключительно шедевры.

В день юбилея вспоминаются уникальные уроки жизни от Кориной. Что значит дружить со свекровью? Мы в редакции никогда не могли понять, чья мама Галина Трофимовна – Людмилы Михайловны или Геннадия Николаевича. Как быстро встать на ноги после жестокой простуды – ледяной напиток и огненная уха, лучше в знаменитом ресторане «Слобода», а потом два часа в сауне. Может даже научить ходить по стенке, проверено на себе после раздробленного оперированного плеча.

Все рассказанное и нерассказанное тоже – только штрихи к реальному порт­рету Людмилы Кориной. Главное в ней – это редкие, практически красно­книжные достоинства: порядочность, интеллигентность, умение дружить и ценить жизнь, эрудиция, а также сак­ральное отношение к слову, которое определило выбор профессии.