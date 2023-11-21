Первый и важный шаг

Нацелены на газификацию

Так, в рамках работ по переводу была построена автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) для ТЭЦ-2 Алматы и газопровод-перемычка TIP-04 с замерным узлом между магистральными газопроводами Алматы – Байсерке – Талгар и Казахстан – Китай.

Напомним, что впервые о переводе на газ Алматинской ТЭЦ-2 говорилось еще в начале нулевых. В 2021 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение ускорить эту работу. К решению задачи подключились АО «ФНБ «Самрук-Казына», НК «QazaqGaz», акиматы Алматы и Алматинской области.

В соответствии с проектом дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz» – АО «Интергаз Центральная Азия» – завершила первый этап строительства газовой инфраструктуры для Алматинского энергокомп­лекса, что является важным шагом на пути осуществления этого масштабного проекта. Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС), предназначенная для снабжения газом ТЭЦ-2, построена с большим запасом надежности.

Символом того, что объект полностью готов к эксплуатации, стал горящий факел газа на фоне белоснежных вершин Заи­лийского Алатау, которые в этот солнечный ноябрьский день отчетливо виднелись на горизонте. В торжественной церемонии запуска инфраструктурных объектов приняли участие заместитель акима Алматы Аскар Амрин, заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов, соуправляющий директор по стратегии и управлению активами АО «ФНБ «Сам­рук-Казына» Елжас Отыншиев, а также председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

Как отметил Елжас Отыншиев, проект по модернизации ТЭЦ-2 является одним из ключевых для отечественной экономики, он важен для энергетической отрасли страны, улучшения экологии мегаполиса и для развития предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в индустриальной зоне.

– Завершен первый этап строи­тельства инфраструктуры для перевода на газ алматинских ТЭЦ. Город нацелен на последовательную газификацию промышленного и частного секторов до 2030 года. Соответствующие проекты предусмотрены в Прог­рамме развития города и обновленном Генеральном плане Алматы. За отопительный период ТЭЦ-2 сжигает около 1,5 мил­лиона тонн угля. С переводом ее на газ вредные выбросы в атмосферу уменьшатся десятикратно (с 37 до 3 тонн), что улучшит состояние экологии и повысит качество жизни жителей мегаполиса, – подчеркнул заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

Вместе с тем АО «НК «QazaqGaz» подготовило к запуску еще один не менее значимый системный объект – это АГРС ЗТК (Западный тепловой комплекс).

АГРС ЗТК была построена в 2016 году частной компанией, но не введена в эксплуатацию. QazaqGaz за счет собственных средств устранил на станции все дефекты. Производительность АГРС составит 140 тыс. кубометров газа в час с двумя выводными линиями – 90 тыс. кубометров – потребителям Алматы и 50 тыс. кубометров – в индустриальную зону.

При пуске в работу АГРС ЗТК в пиковый период отопительного сезона 2023⁄2024 годов появится возможность разгрузить действующую АГРС «Орбита», обеспечивающую подачу газа производственным и коммунально-бытовым потребителям Алматы.

Таким образом, через АГРС ЗТК природный газ будет транспортироваться в западную часть Алматы. Кроме того, с вводом в экс­плуатацию АГРС ЗТК появится­ возможность газоснабжения индустриальной зоны Алматы.

С перспективой на десятилетия

Третий объект – TIP-04 с замерным узлом – находится в Алматинской области. С ним также ознакомились журналисты и узнали, почему важно строительство этой перемычки между магистральным газопроводом Казахстан – Китай и магистральным газопроводом Алматы – Байсерке – Талгар.

– Перевод теплоэнергетичес­ких центров, расположенных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области, на голубое топливо улучшит экологию и повысит качество жизни жителей. Этот проект также обеспечит газом город, который будет построен в рамках проекта G4 City, – сказал заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов.

По словам председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, основной принцип работы объекта – это редуцирование, то есть понижение давления газа, который идет по газопроводу Казахстан – Китай с высоким давлением до 100 атмосфер. Газ на входе пос­тупает на уровне 9,8 мегапаскалей, или 100 атмосфер. Данная перемычка длиной 9,6 км редуцирует его до уровня 55 атмосфер.

– Подобные объекты необходимо устанавливать для такого понижения давления. Дальше он врезается в газопровод Алматы – Байсерке – Талгар, а затем идет в городские сети и доводится до потребителей, – пояснил Санжар Жаркешов.

Как отметил руководитель компании QazaqGaz, эта ветка позволит обеспечить стабильным газоснабжением не только алматинские ТЭЦ, но и жителей частного сектора Алматы и Алматинской области, где растет ежегодное потребление газа.

Отвечая на вопрос, откуда будет поступать газ для ТЭЦ-2 и Алматинской агломерации, спикер отметил, что основные ресурсы газа находятся в западной части рес­публики. Газ транспорти­руется через систему магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр, которая соединена с магис­тральной сетью Бейнеу – Бозой – Шымкент и врезается в большой транснациональный газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай.

– Этот газ идет для снабжения южного региона, городов Шымкента, Тараза, Алматы. Его излишки экспортируются в Китай, и часть вырученных средств идет на субсидирование цен для внутреннего потребления, – отметил спикер.

Директор филиала «УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» Руслан Суюндиков рассказал о технической стороне этого объекта. По его словам, ТIP-04 построен с перспективой на 20–30 лет.

– На сегодня газ подается с западной перемычки ТIP-03. ТIP-04 будет подпитывать газотранс­портную систему Алматы и Алматинской области с восточной стороны. Таким образом, это обеспечит надежную поставку голубого топлива для перевода на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, – подчеркнул глава филиала.

Перемычка ТIP-04 спроектирована и построена на основе современных промышленных и экологических стандартов. На данный момент все ее узлы и оборудование полностью укомплектованы, проектно-монтажные работы завершены. Обеспечена максимальная надежность, резервные линии соответствуют действующим запросам.

Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, применены высокоэффективные технологии. Немецкие ультразвуковые счетчики имеют высокую точность для расчета объема потребленного газа, помимо этого, стоят хроматографы, определяющие физико-химичес­кий состав газа, поставляемого в Алматы. Основная часть технологических процессов полностью автоматизирована.

Между тем Национальная компания QazaqGaz уже прис­тупила к осуществлению второго этапа подготовки газотранспортной инфраструктуры для энергокомплекса Алматы. В рамках нового этапа начато строительство второй нитки газопровода Алматы – Байсерке – Талгар.

Вторая нитка этой газовой магистрали протяженностью 62,4 км обеспечит бесперебойную поставку природного газа потребителям, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также позволит избежать нештатных ситуаций, связанных с остановкой действующего однониточного газопровода. Кроме того, ожидается, что газопровод позволит обеспечить полномасштабное снабжение газом города Алматы через АГРС «Талгар», а также осуществить капитальный ремонт на первой нитке Алматы – Байсерке – Талгар без остановки газоснабжения подключенных ГРС.

Стоит отметить, что проект по модернизации алматинских ТЭЦ реализуется АО «Самрук-Энерго». QazaqGaz в свою очередь занимается строительством газовой инфраструктуры. Завершение проекта позволит улучшить качество жизни людей в Алматы за счет снижения загрязнения воздуха в городе и окрестностях, а также покроет растущее энергопотребление.