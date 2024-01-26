Первый пошел!

Напомним, газоконденсатное месторождение «Рожковское» было запущено в промышленную эксплуатацию в конце декабря минувшего года. При выходе проекта на полную мощность его добыча составит около 1 млрд кубометров газа и более 500 тыс. тонн конденсата в год, а ежегодное производство сжиженного углеводородного газа – свыше 150 тыс. тонн. Подача сырого газа от месторождения будет осуществляться на газоперерабатывающие мощности ТОО «Жаикмунай», после чего товарный газ будет поставляться на внутренний рынок.

Спустя месяц после ввода в эксплуатацию регион получил первый газ. Как отметил аким области Нариман Турегалиев, именно в таком объеме – 1 100 тонн ежемесячно – сжиженный газ будет поставляться в регион.

До конца 2024 года на месторождении планируется ввести в эксплуатацию четыре скважины. Таким образом, область сможет увеличить объемы добычи и отказаться от ввоза сжиженного газа из других областей. На сегодня только Западно-Казахстанская область потребляет в месяц примерно 3 000 тонн сжиженного газа. То есть уже скоро введенные мощности месторождения сполна перекроют внутренние потребности региона в газовом топливе.