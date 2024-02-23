Первый трофей сезона

В турецком Белеке состоялся­ финальный матч Зимнего Кубка, в котором встретились действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы» и действующий обладатель Кубка Казахстана костанайский «Тобол». Напомним, что южане пробились в финал, разгромив в первом поединке «Елимай» из Семея со счетом 4:0, а северяне нанесли поражение «Актобе», обыграв его со счетом 4:2.

В этот раз соперники стоили друг друга и никто не хотел уступать, а потому основное время встречи завершилось вничью – 0:0. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Ордабасы», которые пробили точно семь раз, а вот игроки «Тобола» – лишь шесть. Таким образом, действующий чемпион страны заработал приз в размере 60 млн тенге, а «желто-зеленые» – 40 млн.

Отметим, что эти же два клуба вновь встретятся между собой здесь же, в Турции, 25 февраля. «Ордабасы» и «Тобол» разыграют Суперкубок Казахстана, который впервые в истории нашего футбола решено провести за пределами республики. Игру в прямом эфире покажет республиканский телеканал Qazsport.

Но вернемся к итогам Winter Cup. Здесь же состоялся и пое­динок за третье место, где встретились семейский «Елимай» и «Актобе». В основное время соперники забили друг другу по два гола.

На 18-й минуте у «красно-белых» счет открыл двухмет­ровый нигерийский нападающий Блессинг Элеке, который приехал в Актобе из японской лиги, где он играл за «Кашиму Антлерс». Но «Елимай» сумел сравнять счет еще в первом тайме благодаря голу французского полузащитника Квентина Корнетта на 43-й минуте.

Во второй половине встречи вперед уже вышли семейчане, у которых на 59-й минуте результативными действиями отметился бразилец Майком Родригес. От поражения же в основное время актюбинцев спас игрок сборной Казахстана Максим Самородов, который сравнял счет на 83-й минуте. В итоге игра так и завершилась со счетом 2:2, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались представители команды с запада нашей страны, которые победили со счетом 3:2.

Вот что рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рафаэль Гарибян о значении данного турнира журналисту спортивного издания Vesti.kz.

– Поскольку турнир предсезонного характера, мы решили создать максимально комфортные условия для клубов. Как известно, с начала года большинство команд проводят в Турции учебно-тренировочные сборы, а квартет участников Winter Cup тренировался как раз таки в провинции Анталья. Клубам также не придется тратить дополнительное время на перемещение. Мы решили придать дополнительный окрас предсезонке, привлекли спонсоров, согласовали все сроки турнира с клубами и остановились на выборе арены «Титаник Делюкс» в Белеке. Благодаря поддержке меценатов призовой фонд установлен в размере 100 миллионов тенге, что соразмерно почти призовым на Кубке Казахстана. Призовой фонд придал серьезность проводимым соревнованиям и замотивировал клубы. Помимо финансовой составляю­щей, это некая репетиция перед предстоящим сезоном Премьер-лиги, но и в случае финалистов «Ордабасы» и «Тобола» теперь уже репетиция розыгрыша Суперкубка. Это возможность увидеть в деле новых игроков как для тренерского штаба, так и для зарубежной аудитории. Как известно, на матчах присутствовал главный тренер национальной сборной Магомед Адиев, который, я уверен, сделал пометки для себя в воп­росе подбора игроков на важный мартовский матч против Греции. Ну и хорошие, качественные матчи для любителей казахстанского футбола. Это начало преобразований в казахстанском футболе, так как к новому сезону мы планируем презентовать ряд важных проек­тов. Одной из наших важных целей является привлечение спонсоров для коммерциализации казахстанской Премьер-лиги. Уверены, что синергия лиги с партнерами окажет положительное влияние на развитие футбола в стране, а данный турнир станет доб­рой традицией, поскольку во многих сильнейших лигах мира проведение подобных предсезонных мероприятий является распространенной практикой.