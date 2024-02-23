Первый трофей сезона

Статьи
27
Дмитрий Норкин

Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» стал победителем нового казахстанского турнира Winter Cup (Зимний Кубок).

фото pflk.kz

В турецком Белеке состоялся­ финальный матч Зимнего Кубка, в котором встретились действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы» и действующий обладатель Кубка Казахстана костанайский «Тобол». Напомним, что южане пробились в финал, разгромив в первом поединке «Елимай» из Семея со счетом 4:0, а северяне нанесли поражение «Актобе», обыграв его со счетом 4:2.

В этот раз соперники стоили друг друга и никто не хотел уступать, а потому основное время встречи завершилось вничью – 0:0. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Ордабасы», которые пробили точно семь раз, а вот игроки «Тобола» – лишь шесть. Таким образом, действующий чемпион страны заработал приз в размере 60 млн тенге, а «желто-зеленые» – 40 млн.

Отметим, что эти же два клуба вновь встретятся между собой здесь же, в Турции, 25 февраля. «Ордабасы» и «Тобол» разыграют Суперкубок Казахстана, который впервые в истории нашего футбола решено провести за пределами республики. Игру в прямом эфире покажет республиканский телеканал Qazsport.

Но вернемся к итогам Winter Cup. Здесь же состоялся и пое­динок за третье место, где встретились семейский «Елимай» и «Актобе». В основное время соперники забили друг другу по два гола.

На 18-й минуте у «красно-белых» счет открыл двухмет­ровый нигерийский нападающий Блессинг Элеке, который приехал в Актобе из японской лиги, где он играл за «Кашиму Антлерс». Но «Елимай» сумел сравнять счет еще в первом тайме благодаря голу французского полузащитника Квентина Корнетта на 43-й минуте.

Во второй половине встречи вперед уже вышли семейчане, у которых на 59-й минуте результативными действиями отметился бразилец Майком Родригес. От поражения же в основное время актюбинцев спас игрок сборной Казахстана Максим Самородов, который сравнял счет на 83-й минуте. В итоге игра так и завершилась со счетом 2:2, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались представители команды с запада нашей страны, которые победили со счетом 3:2.

Вот что рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рафаэль Гарибян о значении данного турнира журналисту спортивного издания Vesti.kz.

– Поскольку турнир предсезонного характера, мы решили создать максимально комфортные условия для клубов. Как известно, с начала года большинство команд проводят в Турции учебно-тренировочные сборы, а квартет участников Winter Cup тренировался как раз таки в провинции Анталья. Клубам также не придется тратить дополнительное время на перемещение. Мы решили придать дополнительный окрас предсезонке, привлекли спонсоров, согласовали все сроки турнира с клубами и остановились на выборе арены «Титаник Делюкс» в Белеке. Благодаря поддержке меценатов призовой фонд установлен в размере 100 миллионов тенге, что соразмерно почти призовым на Кубке Казахстана. Призовой фонд придал серьезность проводимым соревнованиям и замотивировал клубы. Помимо финансовой составляю­щей, это некая репетиция перед предстоящим сезоном Премьер-лиги, но и в случае финалистов «Ордабасы» и «Тобола» теперь уже репетиция розыгрыша Суперкубка. Это возможность увидеть в деле новых игроков как для тренерского штаба, так и для зарубежной аудитории. Как известно, на матчах присутствовал главный тренер национальной сборной Магомед Адиев, который, я уверен, сделал пометки для себя в воп­росе подбора игроков на важный мартовский матч против Греции. Ну и хорошие, качественные матчи для любителей казахстанского футбола. Это начало преобразований в казахстанском футболе, так как к новому сезону мы планируем презентовать ряд важных проек­тов. Одной из наших важных целей является привлечение спонсоров для коммерциализации казахстанской Премьер-лиги. Уверены, что синергия лиги с партнерами окажет положительное влияние на развитие футбола в стране, а данный турнир станет доб­рой традицией, поскольку во многих сильнейших лигах мира проведение подобных предсезонных мероприятий является распространенной практикой.

#турнир #Шымкент #футбол #Ордабасы #Winter Cup

Популярное

Все
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Зимы последний отголосок
Вы сапожник? Нет, я повар!
Первый трофей сезона
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Академия наук: миссия выполнима
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени

Читайте также

Зимы последний отголосок
День скорби
«Золотой» танец
Талантливы во всем!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]