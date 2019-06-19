Пик заключения браков в Казахстане наступит через пять-шесть лет – прогноз МНЭ РК

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов на отчетной встрече с населением озвучил прогноз статистики заключения браков в Казахстане на ближайшие годы, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Я недавно смотрел статистику, поскольку в СМИ заостряется внимание на том, что люди часто разводятся. Ежегодно брак регистрируют 140 тысяч человек. К сожалению, на развод подают почти 55 тысяч. Если посмотреть на динамику заключения браков, действительно, происходит их снижение. По нашему мнению, это связано с демографией 90-х годов прошлого века. Те, кто родился в 90-е, подошли к периоду заключения брака, просто их число небольшое. С этим связано снижение", – сказал Даленов.
По его словам, ведомство сделало предварительный прогноз на будущее.
"Где наш бэби-бум, который был в 2000 году? Мы посмотрели прогнозы, буквально через пять-шесть лет мы выйдем на пик по числу заключения браков, который превысит уже в 2025 году 150 тысяч браков. Для интереса, наверное, для молодых девушек, скажу, что наибольшее количество браков у нас заключается в октябре – почти 13,5 тысяч, наименьшее в феврале – 8,5 тысяч", – отметил министр.