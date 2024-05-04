Состоялся Х конкурс юных пианистов имени Ахмета и Газизы Жубановых

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Инна Лебедева

Его участников традиционно встречала Алматинская детская музыкальная школа им. Амре Кашаубаева.

фото Абдулхамита Райымбергенова

– Это первое детское музыкальное учебное заведение в республике, открытое благодаря организаторскому таланту основателя профессионального музыкального искусства Казахстана Ахмета Куановича Жубанова, – говорит директор школы, кандидат искусствоведения Сайра Райымбергенова. – С 2005 года мы регулярно предоставляем шанырак этому чудесному форуму юных талантов.

– Цель конкурса – дать возможность юным дарованиям самореализоваться на сцене, создать благоприятные и в то же время соревновательные условия для выявления одаренных детей, – отмечает организатор конкурса, директор Общественного фонда им. Ахмета Жубанова, пианистка, председатель жюри Шолпан Жубанова. – Мы рады быть «первооткрывателями» многих талантливых пианистов, которые за 19 лет существования конкурса стали профессиональными музыкантами, обрели международную известность, как, нап­ример, Нина дель Сер, Жания Байназарова и Марина Алтухова.

– Конкурс нелегкий, – рассказывает его ведущая и член жюри Ида Утигалиева. – Нужно исполнить сонатное аллегро, этюд и пьесу Ахмета или Газизы Жубановых. Хочется отметить, что исполнительский уровень участников возрос, усложняется репертуар. Так, нынче прозвучали «Юношеские этюды» Ференца Листа и «Таджикские танцы» Ахмета Жубанова.

Торжественную церемонию открытия начал детский хор, исполнивший песню Ахмета Жубанова «Ақ көгершін». Затем публике был предложен документальный фильм о творчестве Ахмета и Газизы Жубановых.

– Юные конкурсанты увидели на кадрах кинохроники композиторов, произведения которых им предстояло сыграть. Сюрпризом стало проникновенное исполнение обработки песни «Қарлығаш» юным скрипачом Ахметом Жубановым – тезкой своего прапрадеда, автора этого шедевра, – говорит координатор конкурса Роза Магауина.

Лучшими в младшей группе – среди учеников второго-третьего классов – были представители ДМШ № 1: Рамина Моор, подготовленная старейшим педагогом школы Татьяной Барановской, и Тумар Турсынбек, ученица преподавателя Ольги Кузнецовой. Первая запомнилась изящным исполнением виртуозной Прелюдии № 2 Газизы Жубановой, вторая – яркой трактовкой юношеской Сонаты ми-бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Обе удостоены вторых премий. «Бронза» у Айнель Анар (ДМШ № 8), Жанель Жумабековой (ДМШ № 1) и Сауле Куандык (Хоровая ДМШ).

В средней группе (четвертые-пятые классы) лидером стал Дмитрий Никонов, воспитанник Школы искусств. В сложной прог­рамме он продемонстрировал глубокое понимание произведений, высокую технику и эмоциональность исполнения. «Серебра» удостоена Алета Демина (педагог Салтанат Сулейменова, Хоровая ДМШ), третье место у Альмиры Бакыткызы (ДМШ № 10) и Лауры Крыловой (Хоровая ДМШ).

В старшей группе лучшим признан учащийся Хоровой ДМШ Арнур Сауленбек (педагог Ирина Комаринская). Его интерпретация финала Сонаты до минор Алмаса Серкебаева покорила жюри и публику глубиной и страстностью.

Второй премии удостоена Ясмина Даурбекова, ученица Светланы Ковинской (ДМШ № 10). Третью премию разделили Жания Ершигешова (Школа искусств) и Алика Кунанбаева (Хоровая ДМШ).

– Конкурс прошел на хорошем профессиональном уровне, – подвела итог член жюри, профессор КНК им. Курмангазы Айгуль Мустафаева. – Ребята проявили сценическую смелость, заинтересованность исполняемыми произведениями. Попутно замечу: количество музыкальных школ в стране увеличивается, и это значит, что в казахстанском обществе ширится осознание важности приобщения детей и молодежи к классическим формам художественной культуры.

#музыка #конкурс #Х конкурс #юные пианисты

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