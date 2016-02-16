Писатель и его книги

Айгуль БИДАНОВА, Семей

Медеу Сарсеке – почетный гражданин города Семея и Баянаульского района Павлодарской области, обладатель ордена «Құрмет», член Союза писателей Республики Казахстан. Торжества в его честь прошли в Театре им. Абая, областном историко-краеведческом музее, Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете.

Писатель широко известен как автор содержательных книг о жизни и деятельности выдающихся сынов казахского народа – Каныше Сатпаеве, Евнее Букетове, Ермухане Бекмаханове. Создание этих произведений является важной вехой в творчестве писателя. К слову, он первый казахстанский автор, три произведения которого были изданы в московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Также Медеу Сарсеке не обошел вниманием трагедию Семипалатинского ядерного полигона. Это и понятно, поскольку он сам стал невольным свидетелем испытаний и знает об их последствиях. В своей книге «Семей қасіреті» («Трагедия Семея») писатель отмечает, что заслуга в закрытии Семипалатинского испытательного полигона принадлежит Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

...Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в ауле Кайнар бывшего Абралинского района Семипалатинской области. В 1953-м, окончив школу с золотой медалью, поступил в Казахский горно-металлургический институт в Алма-Ате, получил специальность инженера-металлурга. Именно в стенах этого вуза под влиянием своего наставника Евнея Букетова Медеу стал проявлять интерес к литературному творчеству, он пробует себя в жанре научной фантастики, пишет зарисовки, рассказы, очерки для молодежных газет и журналов.

Начав трудовую деятельность на Семипалатинском цементном заводе инженером, уже скоро талантливый литератор был приглашен в редакцию газеты «Лениншіл жас», затем работал собственным корреспондентом газеты «Социалистік Қазақстан» по Восточно-Казахстанской области. В 1965 году в Семипалатинске открылось межобластное отделение Cою­за писателей Казахстана. М. Сарсеке, уже члена Союза писателей СССР, пригласили его возглавить. К тому времени бывший молодой инженер одну за другой издал повести «Необыкновенный луч», «Тень невидимки», «От огня до атома», «Седьмая волна», автор увлек читателя в мир научной фантастики, став казахским первопроходцем жанра. Критика даже дружелюбно окрестила автора «пионером казахской фантастики».

Успехи окрылили начинающего автора, он начал пробовать себя в других жанрах. Проблемные очерки из жизни производственников шли параллельно с документальной прозой. Казахстанские читатели знакомятся с его книгами «Джигиты семилетки», «Когда улетают гуси», «Звездный час», «Камни родной земли». В 1979 году выходит роман «Взрыв» («Жаңғырық»), основанный на реальных событиях из жизни коллектива Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината им. В. И. Ленина. Через три года роман опубликовали на страницах «Литературной газеты», журнала «Молодая гвардия», а затем он был выпущен «Советским писателем» отдельной книгой.

Медеу Сарсеке с 1965 по 1997 год, в течение 33 лет, бессменно руководил Прииртышским региональным отделением Союза писателей. Он является автором более 30 книг, среди них такие произведения, как «Волнистый ток», «Взрыв», «Клад». Поздравляя юбиляра, директор Областного историко-краеведческого музея Бекен Темиров подчеркнул, что Медеу-ага внес большой вклад в развитие не только литературы, но и краеведческого дела. В своих произведениях, написанных на основе достоверных данных, он повествует о важных событиях, происходивших в республике и в регионе.

В 1980 году вышедшая в Москве в серии ЖЗЛ документальная книга «Сатпаев» сразу становится событием. По мнению критики, это не просто жизнеописание ученого, фиксация фактов биографии, ставших достоянием истории, а волнующая повесть о государственном деятеле, честном и принципиальном ученом, о его поисках и находках, о труде и борьбе, порой не лишенных драматических коллизий и стоивших академику здоровья и нервов, это рассказ о человеке, умевшем отстаивать свое жизненное кредо. Это произведение о геологической науке в целом и о научной школе Сатпаева в частности. Медеу Сарсеке работал над книгой почти 13 лет. Исследование жизни большого ученого потребовало от писателя, помимо профессионального мастерства, досконального знания материала. Автор провел изыскания в геологических архивах, краеведческих и научных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Жезказгана, Павлодара, Семея и Томска.

– По данным ЮНЕСКО, книга «Сатпаев», изданная в серии ЖЗЛ, получила распространение в 112 странах, – отметил доктор филологических наук, профессор Арап Еспенбетов. – Благодаря своему природному дарованию, упорству и трудолюбию писатель достиг больших высот в творчестве и внес значительный вклад в развитие художественного и документального жанров казахской литературы.

Принимая поздравления с юбилеем, Медеу Сарсеке говорил, что продолжает работать над новыми произведениями, уделяет внимание общественной, культурной жизни города и воспитанию современной молодежи.

