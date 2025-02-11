Площадка интеллектуалов: программа «Азамат» возвращается к зрителям

В преддверии 30-летнего юбилея телеканала «Хабар» при поддержке Мажилиса Республики Казахстан, Министерства культуры и информации, а также Министерства науки и высшего образования в эфир возвращается программа «Азамат». Об этом сообщил Председатель правления Агентства «Хабар» Кемелбек Ойшыбаев

Начало 2000-х запомнилось молодежи интеллектуальной программой «Азамат» на телеканале «Хабар». Этот проект стал важной площадкой для воспитания лидеров, где студенты оттачивали ораторское мастерство, развивали критическое мышление и учились аргументированно защищать свою точку зрения. Выпускники этой программы сегодня вносят вклад в развитие страны, успешно работая в государственных органах, сфере образования и предпринимательства.

Спустя 15 лет телепрограмма «Азамат» вновь возвращается к зрителям в обновленном формате. Из 100 университетов Казахстана были отобраны 32 учебных заведения с активными дебатными клубами.

Первый выпуск обновленной программы «Азамат» выйдет в эфир на телеканале «Хабар» накануне праздника Наурыз. Это возможность для студентов проявить себя и продемонстрировать свои аналитические и ораторские способности.