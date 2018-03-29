​По следам предков

Зарина Нокрабекова

В 2016 году участники экспедиции, побывавшие в 24 странах, ставили себе цель найти следы предков, затерянных в самых разных точках Земли. В 2017 году за 67 дней группа посетила Россию (Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республики и Дагестан), Азербайджан, Армению, Грузию, Украину, Молдову, Словению, Беларусь, Литву, Польшу, Германию, Францию, Венгрию, Италию. Итоги поездок были подведены на Меж­дународной научной конференции, состоявшейся в сентябре прошлого года в ЕНУ им. Л. Гумилева.

Как было отмечено на пресс-конференции в Службе цент­ральных коммуникаций, стимулом для исследовательской работы стала программа, инициированная Главой государства «Рухани жаңғыру».

– Таким образом мы проявляем свою гражданскую ответственность и вносим вклад в популяризацию культуры и истории казахского народа, – отметил Сапар Искаков. Познавательные маршруты будут продолжены. Большие исследовательские задачи стоят и перед нынешней экспедицией, в состав которой вошли известные ученые. Так, уже 1 апреля участники отправятся в Японию, Южную Корею, Китай, США. До конца 2019 года планируется посетить также 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

– Страны выбраны не случайно. Так, в Восточной Азии, несомненно, есть следы наших предков. Ведь в XIII веке кыпчакские воины, служившие в составе армии Хубилай-хана, покоряли эти государства. Например, Тутук был военачальником и лицом, приближенным к императору, обладал многими привилегиями и даже имел право требовать подчинения у некоторых лиц императорской фамилии, – проинформировали выступавшие.

Жаксылык Сабитов, автор известных генеалогических трудов, доктор исторических наук, отметил, что цель экспедиции в США – проверить гипотезу переселения алтайцев на территорию Америки, посетить резервации индейцев.

– Цикл документальных фильмов можно посмотреть на телеканале Kazakh TV на 5 языках, они отражают темы формирования казахской этнической общности, этнокультурные взаимодействия с другими народами, существование их следов в виде архитектурных, культурных достопримечательностей в различных странах, – сообщил журналист телеканала «Хабар» Саят Жокенов, участник экспедиции. Также он рассказал о поездке в страну пирамид – Египет.

Работа экспедиции будет освещаться в режиме реального времени. Пользователи соцсетей смогут наглядно убедиться, как ведутся поиски ценнейших документов. Немаловажно отметить, что финансируется проект за счет личных средств инициатора и организатора исследований Сапара Искакова. 

