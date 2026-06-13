Национальный каталог товаров меняет правила торговли

Благодаря цифровизации торговли в стране формируется единая система данных, где каждый товар получает собственный цифровой профиль, а бизнес – доступ к новым инструментам автоматизации и аналитики. Как Национальный каталог товаров помогает выстраивать прозрачную и взаимосвязанную экономику, в интервью «Казахстанской правде» рассказал заместитель председателя правления АО «Центр электронных финансов» Денис СВИРСКИЙ.

коллаж Натальи Ляликовой с помощью Gemin

– Денис Яковлевич, не секрет, что сегодня многие предприниматели сталкиваются с разрозненностью данных и необходимостью работать сразу в нескольких системах. Каким образом Национальный каталог товаров упрощает процессы для бизнеса?

– До появления каталога бизнесу приходилось фактически самостоя­тельно синхронизировать данные между разными системами. Бывало, что один и тот же товар мог иметь разные наименования у производителя, дистрибьютора, в бухгалтерской систе­ме и на кассе. Все это приводило к дублированию информации, ошибкам в документах, сложностям при оформ­лении электронных счетов-фактур (ЭСФ) и дополнительным затратам времени на сверку данных.

Так вот Национальный каталог товаров (НКТ) решает эти проблемы за счет единого подхода к идентификации. Теперь каждый товар получает цифровой паспорт с уникальным национальным кодом – NTIN. В него входят стандартизированные сведения – наименование, производитель, страна происхождения, характеристики, состав и штрихкод. При этом регистрация товара и получение NTIN для бизнеса остаются бесплатными.

– Что это дает бизнесу на деле?

– На практике это дает предпринимателям несколько важных преимуществ. Во-первых, появляется единая база данных для всех систем. Сегодня каталог содержит сведения уже о более чем 25 миллионах товаров и используется в электронных счетах-фактурах, контрольно-кассовых машинах, при госзакупках, маркировке...

Во-вторых, значительно снижается объем ручной работы. Теперь малому бизнесу достаточно отсканировать штрихкод товара, чтобы автоматически подтянуть информацию через сервисы оператора фискальных данных. Для крупных компаний доступны API-интеграции с собственными учетными системами.

Ну и в-третьих, уменьшается количество ошибок в документах, потому как унифицированные наименования позволяют избегать расхождения между ЭСФ, накладными и кассовыми чеками, что снижает риски претензий и ускоряет проверки.

Кроме того, каталог интегрирован с международными стандартами GTIN, что упрощает работу с импортом и зарубежными поставщиками.

– Какие преимущества для предпринимателей обеспечивает ин­тегра­ция НКТ с системами госзакупок, маркетплейсами, товароучетными системами и ЭСФ?

– Единая база НКТ создавалась не как отдельный реестр, а как инфраструктурная платформа, объединяю­щая ключевые процессы торговли и учета. Сегодня она уже интегрирована с ЭСФ, кассовыми системами, маркетплейсами...

Например, с 2026 года код NTIN обязателен в электронных счетах-фактурах и сопроводительных накладных на товары (СНТ). Это позволяет автоматически верифицировать изделие при оформ­лении документов и минимизировать ошибки в наименованиях.

Интеграция с контрольно-кассовыми машинами также значительно упрощает работу бизнеса. Так, в соответствии с приказом Министерства финансов от 24 октября 2025 года, кассовые чеки содержат наименование товара по НКТ и его NTIN. По сути, касса автоматически подтягивает сведения из каталога без необходимости ручного ввода.

Что касается взаимодействия с маркетплейсами, то сегодня оно тоже активно развивается. К примеру, те же Ozon, Wildberries, Halyk Market и другие площадки тестируют интеграции, при которых продавцу достаточно один раз зарегистрировать товар в НКТ, чтобы автоматически использовать данные на разных площадках.

Типовые решения 1С для Казахстана тоже поддерживают прямую интеграцию с НКТ. Это особенно важно для компаний с большим ассортиментом, поскольку позволяет быстро сопоставить внутреннюю номенклатуру с кодами NTIN.

Для поставщиков в системе госзакупок НКТ также становится важным инструментом. Единая идентификация товаров снижает вероятность технических отклонений заявок и делает участие в тендерах более прозрачным. Таким образом предприниматель один раз создает цифровой профиль товара, после чего эти данные используются во всей цифровой экосистеме.

– Какие возможности для бизнеса открывает анализ данных фискальных чеков и товарной аналитики при принятии управленческих решений?

– Связка НКТ и операторов фискальных данных серьезно меняет подход к аналитике продаж. Если раньше чек был только подтверждением покупки, то сегодня это полноценный источник структурированных данных, где указаны код NTIN, цена, количество товара, время покупки и география продаж. Ежедневно система обрабатывает более десяти миллионов чеков.

Стандартизированные данные позволяют сравнивать реализацию одного и того же товара по разным магазинам, регионам и периодам без дополнительной ручной обработки. Также бизнес получает инструменты для более эффективного управления запасами. Аналитика по конкретным NTIN помогает точнее прогнозировать спрос, избегать дефицита и снижать избыточные складские остатки.

Отдельное направление – ценовой мониторинг. Агрегированные данные позволяют видеть рыночную ситуацию по отдельным категориям товаров и принимать более обоснованные решения по ценообразованию. Кроме того, становится доступен более глубокий анализ потребительского спроса. Компании могут быстрее реагировать на изменения предпочтений покупателей и корректировать ассортимент.

– И уже есть конкретные примеры?

– Есть. К примеру, одна из производственных компаний после внедрения централизованной системы управления на основе данных НКТ зафиксировала рост среднего чека до 15 процентов за счет выявления ранее незаметных потерь и не совсем эффективных процессов. И тут важно понимать, что такие данные важны не только для бизнеса, но и для государства в целом, потому как унифицированная товарная аналитика позволяет более точно отслеживать ценовую динамику и формировать качественную макроэкономическую статистику.

– Денис Яковлевич, можно ли сказать, что Национальный каталог товаров становится одним из ключевых инструментов повышения прозрачности и прослеживаемости экономики?

– Именно так. НКТ сегодня становится одним из базовых элементов системы цифровой прослеживаемости товаров, когда фактически формируется трехуровневая архитектура, где первый уровень – это общий классификатор товаров, работ и услуг (ОКТРУ); второй – НКТ как единая база данных товаров и третий – цифровая маркировка, позволяющая отслеживать движение конкретной единицы продукции. Вмес­те эти инструменты обеспечивают прозрачность всей цепочки движения изделия: от импорта или производства до розничной продажи.

Для рынка это имеет важное значение, которое выражается в сокращении возможностей для теневого оборота, когда каждая продажа сопровождается фискальным чеком с кодом NTIN. Дальше данные поступают через Оператора фискальных данных (ОФД) в налоговые органы, и скрывать реальные объемы продаж становится сложнее.

Важно и то, что формируются более равные условия конкуренции, при которых добросовестный бизнес больше не оказывается в менее выгодном положении по сравнению с участниками теневого рынка. Еще один очевидный плюс – повышение защиты прав потребителей. Стандартизированная информация в чеке позволяет идентифицировать товар, производителя и происхождение продукции. Цифровая маркировка в связке с НКТ становится важным инструментом борьбы с контрафактом. Это означает, что товар без цифровой идентификации фактически выпадает из легального оборота.

– Какие изменения ждут единую базу НКТ в ближайшие годы и какие перспективы они создадут для бизнеса?

– Сегодня Национальный каталог товаров – основа для построения единой цифровой среды в сфере торговли и налогового администрирования. До конца 2026 года планируется завершить подключение всех участников товарного рынка. Следующим этапом станет полный переход на обязательное использование номенклатуры НКТ для всех категорий товаров с 1 января 2027 года.

Дальнейшее развитие системы связано прежде всего с аналитическими сервисами. По мере накопления данных предприниматели смогут получать агрегированную аналитику по рынку: информацию о спросе, ценовых тенденциях, динамике продаж по регионам и товарным категориям. Верифицированные данные о товарах и оборотах позволят в перспективе упростить получение субсидий, льготного финансирования и других инструментов поддержки бизнеса.

– И наконец, какие новые возможности для бизнеса откроет использование НКТ в трансграничной торговле между странами ЕАЭС?

– В перспективе данные НКТ смогут использоваться в трансграничной торговле между странами союза, что позволит снизить административные барье­ры для предпринимателей. В целом данная платформа становится частью более широкой цифровой экосистемы Министерства финансов наряду с ОФД, маркировкой, ЭСФ и другими сервисами.

Основная задача этой системы – сделать взаимодействие бизнеса с государством максимально автоматизированным и незаметным с точки зрения админист­ративной нагрузки. Ну а если стратегичес­ки, то речь идет о формировании такой цифровой среды, где прозрачность, скорость и предсказуемость регулирования становятся конкурентным преимуществом экономики.