Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы

Туризм

Снижение доходов отрасли зафиксировано впервые с 2021 года

В первом квартале 2026 года доходы гостиниц и других мест размещения Алматы составили 21,2 млрд тенге. Это на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazpravda.kz 

С учетом инфляции снижение оказалось более заметным - на 12,5%. Как отмечают аналитики, в реальном выражении доходы алматинских гостиниц сократились впервые за последние пять лет.

Одной из причин стало уменьшение числа гостей. За январь - март места размещения города обслужили 472,9 тыс посетителей против 497 тыс годом ранее. Снижение составило 4,8%.

«Интересно, что в значительной степени на такую картину повлияли посетители-нерезиденты — конкретно их количество сократилось на 10,4%, до 130 тыс. человек. Среди иностранцев гостиницы Алматы стали реже посещать граждане Индии, России, Турции, Сингапура, Кыргызстана, внесшие наиболее заметный вклад в общий спад», — сообщили в Первом кредитном бюро.

Количество казахстанских гостей также снизилось, но менее значительно - на 2,5%, до 343 тыс человек.

На динамике рынка сказался и рост цен. По данным аналитиков, гостиничные услуги в Алматы за год подорожали на 11,9%.

При этом число объектов размещения в мегаполисе продолжает увеличиваться. За год их количество выросло на 5% и достигло 402. Несмотря на это, поток клиентов и доходы отрасли в начале года показали отрицательную динамику.

#Алматы #туризм #иностранцы

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