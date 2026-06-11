В выходные дороги под особым контролем

Закон и Порядок
Рахим Беков, Акмолинская область

Сегодня сервисы вроде inDrive стали привычной частью жизни: пару кликов, и машина уже ждет у подъезда. Быстро, удобно, поэтому за такую услугу многие из нас готовы платить без лишних вопросов. Однако вместе с популярностью таких поездок, к сожалению, растет и число нелегальных перевозчиков, а значит, и рисков для пассажиров.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акмолинские полицейские усиливают контроль за незаконными перевозками, особенно в выходные дни, передает пресс-служба ДП области. Стражи порядка отмечают, что теневой извоз представляет серьезную угрозу безопасности граждан. Ведь такие водители, как правило, не проходят обязательный медицинский осмотр, как и положенный предрейсовый контроль технического состояния автомобилей.

Нередко нелегальные перевозчики могут спокойно выехать на дорогу после бессонных ночных застолий. Они обычно набирают пассажиров через мобильные приложения, а спешащие по своим делам люди даже не подозревают о потенциальной опасности. Наверняка это те самые водители, которые во время поездки практически не выпус­кают телефон из рук. Кажется, они больше смотрят в экран, чем на дорогу…

Один из таких фактов выявлен недавно, 16 мая, на 251-м километ­ре автодороги Астана – Петропавловск. Около девяти утра дорожные полицейские остановили для проверки документов автомобиль марки Hyundai. Поговорили не только с водителем, но и с пассажирами, которые подтвердили, что направлялись в Астану, заплатив водителю по пять тысяч тенге за поездку. Похоже, решающим фактором стала стоимость услуги.

Под давлением неопровержимых фактов водитель не стал отрицать факт перевозки людей за денежное вознаграждение. Однако попытался оправдаться тем, что якобы не знал об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. В отношении него составлен административный протокол.

По данным департамента полиции, подобные нарушения зачастую фиксируются именно в выходные дни, когда увеличивается поток междугородних поез­док. Об этом говорит и статистика: с начала нынешнего года к ответственности привлечены уже более 200 незаконных перевозчиков. Но сколько таких водителей продолжают беспрепятственно выходить на заработок, остается только догадываться. Поэтому контроль на трассах будет усилен.

Полицейские вновь призывают граждан пользоваться только проверенными и официальными услугами такси. Безопасность не та сфера, где можно полагаться на случайных людей за рулем.

#Акмолинская область #пассажиры #перевозчики #нелегалы

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