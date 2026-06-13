Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области

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В Акмолинской области прокуратура защитила права инвестора, реализующего проект по выращиванию картофеля и строительству овощехранилища.

ТОО «Макинка-2015», которое вкладывает в проект около 800 млн тенге и создает новые рабочие места, обратилась в надзорный орган после того, как столкнулась с затягиванием процедуры снятия обременений с арендованных земельных участков.

Проверка показала, что после исключения ранее выданного предписания из контроля уполномоченный орган своевременно не передал необходимые сведения в регистрирующие органы. В результате инвестор не мог полноценно распоряжаться земельными участками и продолжать реализацию проекта.

«По письменному требованию прокуратуры все обременения с земельных участков сняты, права инвестора восстановлены в полном объёме», - сообщили в Генеральной прокуратуре.

После вмешательства надзорного органа ограничения были сняты. В рамках сопровождения инвестиционного проекта прокурор района Биржан сал также встретился с руководством предприятия и обсудил дальнейшие этапы реализации проекта.

В прокуратуре напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушением своих прав, могут обратиться за защитой по телефону 8 (705) 129-11-40 либо в Call-центр 115.