Призеров чемпионата Азии по пара каратэ торжественно встретили в Астане

Спорт,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Существенный вклад в этот успех внесли и столичные спортсмены

Фото: акимат Астаны

Спортсмены Астаны, успешно выступившие на V чемпионате Азии по пара каратэ WKF в Индонезии, вернулись в столицу. Призёров континентального первенства торжественно встретили родные и близкие, друзья, коллеги, представители спортивной общественности и болельщики в международном аэропорту Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Напомним, чемпионат Азии проходил с 16 по 21 июня и собрал около 50 спортсменов из 7 стран континента. По итогам соревнований сборная Казахстана впервые в истории заняла первое место в общекомандном зачёте.

Существенный вклад в этот успех внесли и столичные спортсмены, завоевавшие 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Чемпионами Азии стали Ляззат Жусупова и Нуржайна Жаннетова. Бронзовыми призёрами континентального первенства стали Рустам Билялов, Азиза Ибраимова и Ерлан Нурмагамбетов.

По словам тренера спортивного клуба «Елорда» Мейрамгуль Дукуевой, команда на протяжении года целенаправленно готовилась к чемпионату Азии.

«Эта победа стала результатом упорного труда, дисциплины и системной подготовки спортсменов. Наши пара каратисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и внесли значительный вклад в историческое достижение национальной сборной Казахстана, которая впервые стала победителем общекомандного зачёта чемпионата Азии. Мы участвуем в этом турнире уже пять лет, и поэтому данная победа имеет для нас особую ценность», — отметила Мейрамгуль Дукуева.

 

 

#Астана #акимат #победители #призеры #ЧА #пара карате

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