Призеров чемпионата Азии по пара каратэ торжественно встретили в Астане

Существенный вклад в этот успех внесли и столичные спортсмены

Фото: акимат Астаны

Спортсмены Астаны, успешно выступившие на V чемпионате Азии по пара каратэ WKF в Индонезии, вернулись в столицу. Призёров континентального первенства торжественно встретили родные и близкие, друзья, коллеги, представители спортивной общественности и болельщики в международном аэропорту Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Напомним, чемпионат Азии проходил с 16 по 21 июня и собрал около 50 спортсменов из 7 стран континента. По итогам соревнований сборная Казахстана впервые в истории заняла первое место в общекомандном зачёте.

Существенный вклад в этот успех внесли и столичные спортсмены, завоевавшие 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Чемпионами Азии стали Ляззат Жусупова и Нуржайна Жаннетова. Бронзовыми призёрами континентального первенства стали Рустам Билялов, Азиза Ибраимова и Ерлан Нурмагамбетов.

По словам тренера спортивного клуба «Елорда» Мейрамгуль Дукуевой, команда на протяжении года целенаправленно готовилась к чемпионату Азии.