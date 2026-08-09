Рыбакина встретится с Самсоновой на турнире WTA 1000 в Торонто

Спорт

Встреча начнется 9 августа в 21:30 по казахстанскому времени

Фото: Jimmie48

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведет матч 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Торонто. Ее соперницей станет россиянка Людмила Самсонова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча состоится 9 августа на центральном корте и начнется в 21:30 по казахстанскому времени. Матч поставлен первым запуском игрового дня.

Победительница противостояния получит путевку в четвертьфинал турнира. Рыбакина ранее дважды доходила на канадских соревнованиях до полуфинала, тогда как Самсонова однажды играла здесь в финале.

Самсонова считается одной из непростых соперниц для казахстанской теннисистки. Спортсменки провели между собой шесть матчей, четыре из которых завершились победой россиянки. На счету Рыбакиной две победы.

Призовой фонд турнира составляет 7,43 млн долларов, или около 3,47 млрд тенге.

#теннис #Елена Рыбакина #Торонто

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