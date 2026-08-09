Казахстанские триатлеты завоевали пять медалей на Кубке Азии в Туркестане

Казахстанцы завоевали две золотые и три серебряные медали

Фото: Дирекция спорта МТС РК

Казахстанские триатлеты завоевали пять наград на этапе Кубка Азии, который прошел 8–9 августа в Туркестане. В число призеров вошли спортсмены взрослой и юниорской сборных, передает Kazpravda.kz.

В мужской гонке спортсмены преодолели 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. Казахстанец Арлан Жанабай показал результат 1 час 47 минут 7 секунд и занял второе место.

«В соревнованиях среди юниоров казахстанские спортсмены завоевали сразу четыре награды. Рамазан Айнегов стал победителем, а Гор Деперешмидт финишировал вторым. Среди девушек "золото" выиграла Алуа Нурмухамет, серебряную медаль завоевала Ксения Шнайдер», - сообщили в Дирекции развития спорта МТС РК.

Юниоры соревновались на спринтерской дистанции: 750 метров плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

Всего в двухдневном этапе Кубка Азии в Туркестане приняли участие 125 спортсменов из 22 стран.