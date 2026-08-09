«Алтай Өскемен» упустил победу над «Кызылжаром» на последних минутах

Фото: Акимат ВКО

Футбольный клуб «Алтай Өскемен» сыграл вничью с петропавловским «Кызылжаром» в домашнем матче 21-го тура Казахстанской Премьер-лиги, передает Kazpravda.kz.

Встреча прошла на стадионе «Восток» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Ибрагим Дадаев и Никола Ямбор. По ходу матча восточноказахстанская команда вела 2:1 и была близка к победе.

«На последней минуте матча сопернику удалось сравнять счет. В итоге «Алтай Өскемен» заработал одно очко и продолжает занимать 16-е место в турнирной таблице», - сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Матч посетили более двух тысяч зрителей. Болельщики активно поддерживали хозяев на протяжении всей встречи.

По итогам 21-го тура «Алтай Өскемен» сохранил 16-ю строчку в турнирной таблице.