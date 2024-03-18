Победят сильнейшие

В преддверии поединка в Афинах с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций УЕФА сборная Казахстана провела товарищес­кий поеди­нок в ОАЭ против национальной коман­ды Туркменистана. По обоюдному согласию сторон игра прошла в закрытом режиме. Матч завершился победой подопечных Магомеда Адиева со счетом 2:0.

Счет был открыт уже на второй минуте, когда у нас выход один на один против вратаря реализовал полузащитник костанайского «Тобола» Ислам Чесноков. Точку же в поединке точным ударом на 47-й минуте поставил защитник российского «Арсенала» Александр Зуев. Отметим, что данная встреча не является официальной и не будет включена в реестр матчей ФИФА.

Матч Греция – Казахстан состоится в ночь с 21 на 22 марта на стадионе «Айя-София». В случае победы наша команда встретится на выез­де с победителем пары Грузия – Люксембург 26 марта, и тот, кто выиграет этот матч, отправится на чемпионат Европы-2024.

Между тем в нашей стране с 11 по 16 марта прошли первый и второй тур розыгрыша Кубка Казахстана, где на данный момент играют 19 клубов из Первой и Второй лиг (13 клубов Премьер-лиги встретятся с ними только на стадии 1⁄8 финала). Они участвуют в предварительном этапе (плей-офф), где поделены на шесть групп – «А», «В», «С», «D», «E» и «F» – по три команды (за исключением группы «А», где играют четыре команды). Победители этих групп выйдут в 1⁄8 финала, где их будут ждать клубы из высшего дивизиона страны.

В первом туре были зафиксированы следующие результаты: «Окжетпес» (Кокшетау) – AKAS (Алма­ты) – 1:1; «Акжайык» (Уральск) – «Оңтүстік» (Шымкент) – 0:1; «Иртыш» (Палодар) – «Хан-Тенгри» (Алматы) – 1:0; «Тараз» – «Экибастуз» – 2:1; «Каспий» (Актау) – «Жас Кыран» (Алматы) – 2:4; SD Family (Астана) – «Улытау» (Жезказган) – 2:0; «Аксу» (Павлодарская область) – «Жетысай» (Туркестанская область) – 0:3.

Результаты второго тура: «Иртыш» – «Окжетпес» – 1:0; «Оңтүстік» – «Алтай» (Усть-Каменогорск) – 2:0; «Экибастуз» – «Туркестан» – 1:1; «Хан-Тенгри» – AKAS – 1:2; «Жас Кыран» – «Арыс» (Туркестанская область) – 1:0; «Улытау» – «Макта­арал» (Туркестанская область) – 1:0; «Жетысай» – «Кыран» (Шымкент) – 1:1.

Игры третьего тура пройдут с 17 по 19 марта. В 1⁄8 финала (13–14 апреля) сыграют «Кайсар» (Кызылорда) – «Тобол» (Костанай); столичные дерби «Женис» – «Астана»; «Атырау» встретится с выигравшим финал между победителями групп «Е» и «F»; «Кайрат» (Алматы) – «Туран» (Туркестан); победитель финала между победителями групп «С» и «D» – «Ордабасы» (Шымкент); «Актобе» – «Жетысу» (Талдыкорган); «Елимай» (Семей) – «Шахтер» (Караганда); победитель финала между победителями групп «A» и «B» – «Кызылжар» (Петропавловск).

Четвертьфинальные игры запланированы на 8 мая, а матчи полуфинала пройдут 29 мая и 19 июня. Обладатель Кубка Казахстана по футболу определится в финале – 29 сентября.