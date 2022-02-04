Общество
Почему первые дни февраля 1943 года вошли в историю? Какую роль в этом сыграл Казахстан?
Елена Брусиловская
Первые дни февраля 1943 года вошли в историю Второй мировой войны как символ победы в одной из самых крупных битв Великой Отечественной – Сталинградской.

Альтернативы не было
Историки называют Сталинградскую битву самой великой, самой тяжелой и самой кровавой. Она продолжалась почти 200 дней и ночей, или шесть с половиной месяцев! По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек! Поистине – каждый камень Сталинграда опален огнем и полит кровью.

У нынешних молодых людей наверняка может возникнуть вопрос: зачем нужны были такие колоссальные жертвы? Ответ здесь может быть только один – не будь победы под Сталинградом, не прозвучали бы победные салюты в мае 1945 года.

Во-первых, Сталинград был крупным индустриальным городом на берегу Волги, вдоль которой пролегали жизненно важные транспортные маршруты, соединявшие центр России с ее южными регионами, в том числе Кавказом и Закавказьем, где находились месторождения нефти. Захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать эти коммуникации.

Во-вторых, сам факт, что город носил имя Сталина – главного врага Гитлера, делал его взятие выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом. Прос­тые солдаты наверняка не знали названий многих военных операций, они были далеки от большой политики, им были неведомы тайны генштабов, советского, а уж тем более германского, но они твердо знали одно – враг хочет захватить Сталинград, поэтому их задача – не отдать город, чего бы это им ни стоило.

Прифронтовой Казахстан
Многим молодым наверняка неизвестен и тот факт, что летом 1942 года война приблизилась к границам Казахстана. Западные районы превратились в прифронтовую зону. На территориях Гурьевской и Уральской областей было введено военное положение.

В связи со сложностью положения руководство Казах­стана обратилось к воинам из нашей республики.

– Сталинград – ключ к Востоку, – говорилось в обращении. – Плох тот казах, который думает, что Сталинград – лишь один из русских городов. Нет! Сталинград – это стальной кулак всего советского народа, который бьет и переламывает фашистские дивизии. Защитите город, не посрамите честь родной респуб­лики… Надо отстоять Сталинград! Ни шагу назад! Сильнее удары по врагу!

В ответ на это воины-казах­станцы поклялись: «Сталинград – ворота в Казахстан. Умрем, но врагу город не отдадим!»

И они сражались действительно героически. Не случайно в этом грандиозном сражении участвовала почти треть всех казахстанских формирований – пять дивизий, две бригады, отдельные полки и воинские части. В их числе 38-я стрелковая дивизия, сформированная в Алма-Ате в феврале 1942 года. Свыше четверти ее личного состава составляли казахи.

В конце июля 1942 года дивизия с боями вышла к излучине Дона и заняла оборону на северной окраине Сталинграда. За стойкость и мужество личного состава, проявленные в боях, она была преобразована в 73-ю гвардейскую Красно­знаменную Сталинградско-Дунайскую дивизию.

Почти целиком из воинов-казахов состояла и вторая рота 565-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии. Она героически вела уличные бои в Сталин­граде. Несмотря на численное превосходство врага и потерю более половины своего состава, бойцы стояли насмерть, не отступая ни шагу назад.

– В Западном Казахстане, который стал прифронтовой зоной, были размещены личный состав и службы более 120 час­тей Сталинградского фронта: пять стрелковых, одна кавалерийская дивизия, одна морская стрелковая бригада, один минометный полк и отдельный мотостроительный батальон, сформированные в Казахстане, – рассказывает капитан первого ранга в отставке, руководитель Алматинского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и тружеников тыла Купесбай Жампиисов. – В этом регионе началось строительство оборонительных рубежей. Были отведены земельные участки под строительство десяти аэро­дромов. На станциях Сайхин, Джанибек и Шунгай кроме авиа­ционных частей разместились склады 1-й танковой и 57-й армий. Многие районы и железнодорожные станции подвергались налетам вражеской авиации. На территории Западного Казахстана было сбито и подбито 24 вражеских самолета.

Купесбай Жампиисов особо отметил, что в боях под Сталинградом немеркнущей славой покрыли себя воины-казахи. Вот лишь некоторые из имен.

73-я гвардейская дивизия под командованием полковника Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских танков и 800 автомашин. Сын великого акына Жамбыла Алгадай командовал пулеметным расчетом в 19-м гвардейском кавалерийском полку 7-й гвардейской кавалерийской дивизии и геройски погиб близ города Синельниково. Посланец горняцкой Караганды летчик Нуркен Абдиров 19 декаб­ря 1942 года в воздушном бою направил свой самолет в гущу вражеских танков и погиб вмес­те со стрелком-радистом Александром Комиссаровым смертью героя.

Олицетворением нерушимой дружбы народов явился под­виг гарнизона «Дом Павлова». Членом этой интернациональной семьи героев был воин из Южного Казахстана Толыбай Мурзаев.

В боях за Сталинград героически погиб воин-комсомолец Касым Аманжолов. Бессмертный подвиг у стен города-героя на Волге совершили минометчик Карсыбай Спатаев и лейтенант Гаяз Рамаев, которым посмерт­но присвоено звание Героя Советского Союза.

Санинструктор Шакир Алсынбаев под обстрелом врага перевязывал раненых и уносил их с поля боя даже после того, как сам получил ранение. В одном из сентябрьских боев Алсынбаев заменил выбывшего из строя командира стрелкового отделения и повел бойцов в атаку. Когда кончились патроны, Шакир с гранатами в руках подполз к вражескому блиндажу, уничтожил трех фашистов и с их пулеметом и патронами вернулся в свой окоп. За образцовое выполнение воинского долга боец Алсынбаев был награжден орденом Красной Звезды.

О сапере Касымбеке Естаеве рассказала фронтовая газета. При установке мин он был ранен, но когда командир предложил ему лечь в госпиталь, наотрез отказался: «Пока могу стоять на ногах, из Сталинграда я не уйду». С такой же самоотверженностью дрались с врагом многие другие солдаты и офицеры дивизии.
Купесбай Жимпиисов напомнил, что воины-казахи писали акыну Джамбулу: «Нам дорога Волга, как и родные горы Ала-Тау. Нам дороги степи Дона и Украины, как и степи Казахстана. Мы заверяем тебя, что будем крепко бить врага, не щадя своих сил и самой жизни».

И они действительно ее не щадили. По данным историков, средняя продолжительность жизни новоприбывшего советского рядового в Сталинграде иногда составляла менее суток!

Огненный ад
– Это был огненный ад! – вспоминала о тех боях зенитчица, кавалер ордена Отечественной войны второй степени, медалей «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу и мужество» и многих других Софья Румянцева, которая многие годы до ухода из жизни возглавляла Алматинский объединенный совет ветеранов Сталинградской битвы. – Немцы в первую очередь стремились уничтожать зенитно-артиллерийские орудия, рядом с нами постоянно рвались бомбы, но мы стреляли до покраснения стволов. Прятаться было негде, у нас не было даже касок, поэтому за два дня мы потеряли половину состава. До сих пор с дрожью вспоминаю, как с насыпи, где раньше была школа, превращенная в госпиталь, падали раненые, кто без руки, кто без ноги, многие тут же умирали. Помню, как метались медсестры, пытаясь хоть кого-то поднять на носилках. Раненых несли к переправе, а их обстреливали с самолетов. А на переправе что творилось! Волга горела, по воде разлилась нефть из разбитых танкеров. Мы таскали воду, мочили мешки и набрасывали их на орудия, чтобы быстрее остывали.

Когда пожар стал стихать, в городе установился тяжелый дух пепелища. Запахи обугленного дерева, горелого железа, пережженного кирпича смешались в одно нечто одуряющее, тяжелое и едкое. Как только задувал ветерок, в воздухе начинали кружить сажа и пепел.

Как рассказывала Софья Аркадьевна, они смачивали ватки нашатырным спиртом и так дышали.

В эти дни появился знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад!», в котором народный комиссар обороны СССР Сталин потребовал усилить сопротивление врагу и во что бы то ни стало остановить его наступление. За отступление – расстрел на месте.

– Многие сейчас говорят, что это был очень жестокий приказ, – рассказывал мне участник тех боев, в прошлом президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казах­станская правда» Леонид Гирш. – Но по-другому мы, наверное, не удержались бы. А представьте, если бы немцы переправились через Волгу, как и было задумано? Они вышли бы к южной части Урала, спустились в междуречье Волги и Дона, а затем по нижнему течению Дона вторглись бы на Кавказ. Это означало, что страна лишилась бы угля и стали Донбасса, хлеба Кубани и Поволжья, нефти Баку.

Кроме того, установление контроля над Волгой, главной водной артерией, раскололо бы СССР, прервалась бы связь между центром и югом. То есть, по логике немцев, это решило бы исход войны в их пользу. Поэтому-то с таким остервенением бились и мы, и они.

– Немцы до войны были благополучной нацией, – вспоминал также Леонид Гирш, – жили размеренно, питались нормально, климатических стрессов не было… А тут попали в такую передрягу. Но дрались они храбро. Это был достойный противник, хорошо обученный и великолепно технически оснащенный, в отличие от нас. И эта победа тем значительнее, если учесть еще и то, что против нас воевала не только Германия, но и Италия, Румыния, Венгрия, Болгария. Все эти боевые части – итальянские, румынские венгерские – были и под Сталинградом. Вот у нас сейчас порой говорят: вы с Германией воевали. Черта с два! Пять стран воевали на стороне Германии. Весь промышленный потенциал Европы был в руках Гитлера. И все это обрушилось на нас. Но, несмотря на всю эту мощь, мы выстояли!

Великая битва, закончившая­ся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, явилась переломным моментом в Великой Отечест­венной войне, оказав определяю­щее влияние на дальнейший ход Второй мировой войны.

Популярное

Все
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Какой портрет, какой массаж!
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Где в столице свежий воздух?
Семья – сакральная ценность
Девушки идут без поражений
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Гонка сильнейших
Недетские страдания
Садоводы поливают грядки... бензином
Ход королевы
Хлорелла его побери!
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Дружба у нас в крови
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Общество
Нефтепродукты обнаружили экологи в воде в дачном поселке Пе…
Общество
Ербол Нургалиев покинул пост главы комитета в Минтруда
Общество
Прием документов для оказания соцпомощи на оплату обучения …
Общество
Отбор "цифровых офицеров" впервые пройдет в Вооруженных сил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]