Общество Почему первые дни февраля 1943 года вошли в историю? Какую роль в этом сыграл Казахстан? Елена Брусиловская

Первые дни февраля 1943 года вошли в историю Второй мировой войны как символ победы в одной из самых крупных битв Великой Отечественной – Сталинградской.



Альтернативы не было

Историки называют Сталинградскую битву самой великой, самой тяжелой и самой кровавой. Она продолжалась почти 200 дней и ночей, или шесть с половиной месяцев! По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек! Поистине – каждый камень Сталинграда опален огнем и полит кровью.



У нынешних молодых людей наверняка может возникнуть вопрос: зачем нужны были такие колоссальные жертвы? Ответ здесь может быть только один – не будь победы под Сталинградом, не прозвучали бы победные салюты в мае 1945 года.



Во-первых, Сталинград был крупным индустриальным городом на берегу Волги, вдоль которой пролегали жизненно важные транспортные маршруты, соединявшие центр России с ее южными регионами, в том числе Кавказом и Закавказьем, где находились месторождения нефти. Захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать эти коммуникации.



Во-вторых, сам факт, что город носил имя Сталина – главного врага Гитлера, делал его взятие выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом. Прос­тые солдаты наверняка не знали названий многих военных операций, они были далеки от большой политики, им были неведомы тайны генштабов, советского, а уж тем более германского, но они твердо знали одно – враг хочет захватить Сталинград, поэтому их задача – не отдать город, чего бы это им ни стоило.



Прифронтовой Казахстан

Многим молодым наверняка неизвестен и тот факт, что летом 1942 года война приблизилась к границам Казахстана. Западные районы превратились в прифронтовую зону. На территориях Гурьевской и Уральской областей было введено военное положение.



В связи со сложностью положения руководство Казах­стана обратилось к воинам из нашей республики.



– Сталинград – ключ к Востоку, – говорилось в обращении. – Плох тот казах, который думает, что Сталинград – лишь один из русских городов. Нет! Сталинград – это стальной кулак всего советского народа, который бьет и переламывает фашистские дивизии. Защитите город, не посрамите честь родной респуб­лики… Надо отстоять Сталинград! Ни шагу назад! Сильнее удары по врагу!



В ответ на это воины-казах­станцы поклялись: «Сталинград – ворота в Казахстан. Умрем, но врагу город не отдадим!»



И они сражались действительно героически. Не случайно в этом грандиозном сражении участвовала почти треть всех казахстанских формирований – пять дивизий, две бригады, отдельные полки и воинские части. В их числе 38-я стрелковая дивизия, сформированная в Алма-Ате в феврале 1942 года. Свыше четверти ее личного состава составляли казахи.



В конце июля 1942 года дивизия с боями вышла к излучине Дона и заняла оборону на северной окраине Сталинграда. За стойкость и мужество личного состава, проявленные в боях, она была преобразована в 73-ю гвардейскую Красно­знаменную Сталинградско-Дунайскую дивизию.



Почти целиком из воинов-казахов состояла и вторая рота 565-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии. Она героически вела уличные бои в Сталин­граде. Несмотря на численное превосходство врага и потерю более половины своего состава, бойцы стояли насмерть, не отступая ни шагу назад.



– В Западном Казахстане, который стал прифронтовой зоной, были размещены личный состав и службы более 120 час­тей Сталинградского фронта: пять стрелковых, одна кавалерийская дивизия, одна морская стрелковая бригада, один минометный полк и отдельный мотостроительный батальон, сформированные в Казахстане, – рассказывает капитан первого ранга в отставке, руководитель Алматинского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и тружеников тыла Купесбай Жампиисов. – В этом регионе началось строительство оборонительных рубежей. Были отведены земельные участки под строительство десяти аэро­дромов. На станциях Сайхин, Джанибек и Шунгай кроме авиа­ционных частей разместились склады 1-й танковой и 57-й армий. Многие районы и железнодорожные станции подвергались налетам вражеской авиации. На территории Западного Казахстана было сбито и подбито 24 вражеских самолета.



Купесбай Жампиисов особо отметил, что в боях под Сталинградом немеркнущей славой покрыли себя воины-казахи. Вот лишь некоторые из имен.



73-я гвардейская дивизия под командованием полковника Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских танков и 800 автомашин. Сын великого акына Жамбыла Алгадай командовал пулеметным расчетом в 19-м гвардейском кавалерийском полку 7-й гвардейской кавалерийской дивизии и геройски погиб близ города Синельниково. Посланец горняцкой Караганды летчик Нуркен Абдиров 19 декаб­ря 1942 года в воздушном бою направил свой самолет в гущу вражеских танков и погиб вмес­те со стрелком-радистом Александром Комиссаровым смертью героя.



Олицетворением нерушимой дружбы народов явился под­виг гарнизона «Дом Павлова». Членом этой интернациональной семьи героев был воин из Южного Казахстана Толыбай Мурзаев.



В боях за Сталинград героически погиб воин-комсомолец Касым Аманжолов. Бессмертный подвиг у стен города-героя на Волге совершили минометчик Карсыбай Спатаев и лейтенант Гаяз Рамаев, которым посмерт­но присвоено звание Героя Советского Союза.



Санинструктор Шакир Алсынбаев под обстрелом врага перевязывал раненых и уносил их с поля боя даже после того, как сам получил ранение. В одном из сентябрьских боев Алсынбаев заменил выбывшего из строя командира стрелкового отделения и повел бойцов в атаку. Когда кончились патроны, Шакир с гранатами в руках подполз к вражескому блиндажу, уничтожил трех фашистов и с их пулеметом и патронами вернулся в свой окоп. За образцовое выполнение воинского долга боец Алсынбаев был награжден орденом Красной Звезды.



О сапере Касымбеке Естаеве рассказала фронтовая газета. При установке мин он был ранен, но когда командир предложил ему лечь в госпиталь, наотрез отказался: «Пока могу стоять на ногах, из Сталинграда я не уйду». С такой же самоотверженностью дрались с врагом многие другие солдаты и офицеры дивизии.

Купесбай Жимпиисов напомнил, что воины-казахи писали акыну Джамбулу: «Нам дорога Волга, как и родные горы Ала-Тау. Нам дороги степи Дона и Украины, как и степи Казахстана. Мы заверяем тебя, что будем крепко бить врага, не щадя своих сил и самой жизни».



И они действительно ее не щадили. По данным историков, средняя продолжительность жизни новоприбывшего советского рядового в Сталинграде иногда составляла менее суток!



Огненный ад

– Это был огненный ад! – вспоминала о тех боях зенитчица, кавалер ордена Отечественной войны второй степени, медалей «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу и мужество» и многих других Софья Румянцева, которая многие годы до ухода из жизни возглавляла Алматинский объединенный совет ветеранов Сталинградской битвы. – Немцы в первую очередь стремились уничтожать зенитно-артиллерийские орудия, рядом с нами постоянно рвались бомбы, но мы стреляли до покраснения стволов. Прятаться было негде, у нас не было даже касок, поэтому за два дня мы потеряли половину состава. До сих пор с дрожью вспоминаю, как с насыпи, где раньше была школа, превращенная в госпиталь, падали раненые, кто без руки, кто без ноги, многие тут же умирали. Помню, как метались медсестры, пытаясь хоть кого-то поднять на носилках. Раненых несли к переправе, а их обстреливали с самолетов. А на переправе что творилось! Волга горела, по воде разлилась нефть из разбитых танкеров. Мы таскали воду, мочили мешки и набрасывали их на орудия, чтобы быстрее остывали.



Когда пожар стал стихать, в городе установился тяжелый дух пепелища. Запахи обугленного дерева, горелого железа, пережженного кирпича смешались в одно нечто одуряющее, тяжелое и едкое. Как только задувал ветерок, в воздухе начинали кружить сажа и пепел.



Как рассказывала Софья Аркадьевна, они смачивали ватки нашатырным спиртом и так дышали.



В эти дни появился знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад!», в котором народный комиссар обороны СССР Сталин потребовал усилить сопротивление врагу и во что бы то ни стало остановить его наступление. За отступление – расстрел на месте.



– Многие сейчас говорят, что это был очень жестокий приказ, – рассказывал мне участник тех боев, в прошлом президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казах­станская правда» Леонид Гирш. – Но по-другому мы, наверное, не удержались бы. А представьте, если бы немцы переправились через Волгу, как и было задумано? Они вышли бы к южной части Урала, спустились в междуречье Волги и Дона, а затем по нижнему течению Дона вторглись бы на Кавказ. Это означало, что страна лишилась бы угля и стали Донбасса, хлеба Кубани и Поволжья, нефти Баку.



Кроме того, установление контроля над Волгой, главной водной артерией, раскололо бы СССР, прервалась бы связь между центром и югом. То есть, по логике немцев, это решило бы исход войны в их пользу. Поэтому-то с таким остервенением бились и мы, и они.



– Немцы до войны были благополучной нацией, – вспоминал также Леонид Гирш, – жили размеренно, питались нормально, климатических стрессов не было… А тут попали в такую передрягу. Но дрались они храбро. Это был достойный противник, хорошо обученный и великолепно технически оснащенный, в отличие от нас. И эта победа тем значительнее, если учесть еще и то, что против нас воевала не только Германия, но и Италия, Румыния, Венгрия, Болгария. Все эти боевые части – итальянские, румынские венгерские – были и под Сталинградом. Вот у нас сейчас порой говорят: вы с Германией воевали. Черта с два! Пять стран воевали на стороне Германии. Весь промышленный потенциал Европы был в руках Гитлера. И все это обрушилось на нас. Но, несмотря на всю эту мощь, мы выстояли!



Великая битва, закончившая­ся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, явилась переломным моментом в Великой Отечест­венной войне, оказав определяю­щее влияние на дальнейший ход Второй мировой войны.

