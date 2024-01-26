Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде

Международное сотрудничество
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На должность почетного консула назначен глава канадской горнодобывающей компании «Arras Minerals» Даррен Клинк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

В церемонии открытия консульства в Ванкувере приняли участие посол Казахстана Даулетбек Кусаинов, министр торговли Британской Колумбии Джагруп Брар, представители дипломатического корпуса и деловых кругов Британской Колумбии.

В своем выступлении Д. Кусаинов отметил, что в рамках реализуемых в Казахстане системных реформ открытие почетного консульства придаст дальнейший импульс развитию и расширению казахстанско-канадского сотрудничества.

Министр Дж. Брар подчеркнул высокий экономический и инвестиционный потенциал Казахстана, а также впечатляющие темпы развития нашей страны.

Со своей стороны вновь назначенный почетный консул Д.Клинк выразил благодарность за высокое доверие, оказанное казахстанской стороной, и подтвердил готовность активизировать экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие Казахстана с Британской Колумбией.

Почетное консульство – учреждение, возглавляемое почетным (внештатным) консулом, который не состоя на госслужбе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.

В настоящее время в Канаде действуют три почетных консульства Республики Казахстан в провинциях Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия.

 

#Канада #МИД Казахстана #почетное консульство

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