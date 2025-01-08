Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за два года

Установлены шесть «воров в законе» из стран ближнего зарубежья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства внутренних дел РК, за последние два года выявлено и зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных, передает Kazpravda.kz

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета. Задержано 27 членов ОПГ, так называемых «криминальных авторитетов», находившихся в международном розыске.

Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести «воров в законе» из стран ближнего зарубежья. Ликвидирована противоправная деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений.

Всего возбуждено более 1 300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.