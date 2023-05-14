Поезд врезался в стадо овец в Алматинской области

Происшествия
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Пассажирский поезд Уральск — Алматы сбил нескольких овец, выскочивших на железную дорогу в Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой город".

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошёл недалеко от станции Шамалган в Алматинской области. Поезд сообщением Уральск — Алматы вынужден был совершить экстренное торможение из-за трёх баранов на путях. Столкновения избежать не удалось, двое животных погибло.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что вынужденная остановка составила пять минут. Правоохранители установили владельца баранов — жителя села Улгили 1973 года рождения. Его наказали за нарушение правил выпаса скота, мужчина отделался предупреждением.

Стражи порядка говорят, что регулярно проводят беседы с владельцами скота, но пока это должного эффекта не возымело.

#ДТП #поезд #Алматинская область #стадо

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