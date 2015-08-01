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Покорители космоса
Вадим МАХИН
Она была особенно ожидаема, потому что уже на 2 сентября нынешнего года намечен полет на МКС нового космического экипажа, в состав которого включен казахстанский космонавт Айдын Аимбетов.

Успехи суверенного Казахстана в освое­нии космоса признаны мировым сообществом. Впервые в истории государства создана новая отрасль – космическая. Ее развитию способствует стратегия форсированного индустриально-инновационного развития страны, которая, в частности, предусматривает создание наукоемких производств и технологий. В настоящее время уже функционируют две спутниковые группировки – спутники связи "КазСат" и спутники дистанционного зондирования "КазЭоСат". Строится сборочно-испытательный комплекс по производству космических аппаратов в Астане. Эти и другие проекты разрабатываются в содружестве и тесном партнерстве с ведущими космическими державами – Российской Федерацией и странами Европейского союза. На пресс-конференции заместитель председателя Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов отметил:

– Космические технологии как самые наукоемкие являются локомотивом развития для многих других отраслей. Любой сектор экономики и промышленности должен иметь мощный научный фундамент и отечественные научные разработки, которые гарантируют технологическую независимость страны. Для космической отрасли Казахстана эту роль призван выполнять Национальный центр космических исследований и технологий, работающий в составе Аэрокосмического комитета.

Космические исследования в Казах­стане имеют многолетнюю историю. Так, астрофизические исследования, а также исследования верхних слоев атмосферы в республике проводятся с 40-х годов прошлого века. С 90-х годов ведутся работы по космическому мониторингу и дистанционному зондированию территории Казахстана. Их результаты востребованы многими государственными и частными структурами – органами по чрезвычайным ситуациям, Министерством сельского хозяйства, акиматами различного уровня, нефтедобывающими компаниями. О работе Национального центра космических исследований и технологии подробно рассказал на встрече с журналистами его президент, член-корреспондент НАН РК Жумабек Жантаев.

– Центр объединяет ведущие академические институты, занимающиеся научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельностью, – отметил он. – В последние годы открыты новые направления исследований – геодинамический и геофизический мониторинг земной коры на территории республики, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отдельных элементов космических аппаратов и наноспутников.

Руководитель центра также подчерк­нул, что космические технологии активно применяются в промышленности, других секторах экономики. В их числе – системы высокоточной спутниковой навигации, системы оповещения в чрезвычайных ситуациях и так далее. Проводятся исследования в области космического материаловедения, создаются новые конструкционные материалы с определенными свойствами.
Планами на будущее поделились директор Института космической техники и технологии Даулет Ахмедов, начальник отдела перспективных астрофизических исследований Астрофизического института Леонид Чечин. Журналисты интересовались деятельностью научных учреждений, но больше расспрашивали о предстоящем полете Айдына Аимбетова на МКС.

Еркин Шаймагамбетов отметил, что первые программы исследований казахстанских ученых отрабатывались еще в 2001 году на борту орбитальной космической станции "Мир" во время полета Талгата Мусабаева, ныне председателя Казкосмоса. Пятая национальная научная программа, которую предстоит выполнить Айдыну Аимбетову, сейчас утверждается Роскосмосом. Она предус­матривает проведение 10 научных экспериментов как в области космического мониторинга, биотехнологии и биомедицины, так и в физико-технических направлениях. Основными исполнителями экспериментов будут ученые Национального центра, КазНУ­ им. Аль-Фараби и Казахстанского института физиологии человека и животных. Кроме того, в преддверии Меж­дународной выставки "ЭКСПО-2017" будет проведен ряд исследований по ее тематике. Аимбетову отводится также время для подготовки фильма о праздновании 550-летия Казахского ханства. В эту киноленту планируется включить кадры с борта МКС.

Жумабек Жантаев рассказал о некоторых деталях программы космонавта. С высоты космического полета он исследует экологическую ситуацию в регионе Каспийского и Аральского морей, проведет беседы с казахстанскими учеными, выступит в прямом эфире по республиканскому телевидению. Еще один эксперимент вызвал интерес журналистов: на Земле уже было опробовано, что казахские продукты, в частности, айран, иримшик, мясо по-казахски, благотворно влияют на работоспособность космонавтов. Теперь дело за испытанием, которое проведут на борту МКС.

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