Она была особенно ожидаема, потому что уже на 2 сентября нынешнего года намечен полет на МКС нового космического экипажа, в состав которого включен казахстанский космонавт Айдын Аимбетов.
Успехи суверенного Казахстана в освоении космоса признаны мировым сообществом. Впервые в истории государства создана новая отрасль – космическая. Ее развитию способствует стратегия форсированного индустриально-инновационного развития страны, которая, в частности, предусматривает создание наукоемких производств и технологий. В настоящее время уже функционируют две спутниковые группировки – спутники связи "КазСат" и спутники дистанционного зондирования "КазЭоСат". Строится сборочно-испытательный комплекс по производству космических аппаратов в Астане. Эти и другие проекты разрабатываются в содружестве и тесном партнерстве с ведущими космическими державами – Российской Федерацией и странами Европейского союза. На пресс-конференции заместитель председателя Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов отметил:
– Космические технологии как самые наукоемкие являются локомотивом развития для многих других отраслей. Любой сектор экономики и промышленности должен иметь мощный научный фундамент и отечественные научные разработки, которые гарантируют технологическую независимость страны. Для космической отрасли Казахстана эту роль призван выполнять Национальный центр космических исследований и технологий, работающий в составе Аэрокосмического комитета.
Космические исследования в Казахстане имеют многолетнюю историю. Так, астрофизические исследования, а также исследования верхних слоев атмосферы в республике проводятся с 40-х годов прошлого века. С 90-х годов ведутся работы по космическому мониторингу и дистанционному зондированию территории Казахстана. Их результаты востребованы многими государственными и частными структурами – органами по чрезвычайным ситуациям, Министерством сельского хозяйства, акиматами различного уровня, нефтедобывающими компаниями. О работе Национального центра космических исследований и технологии подробно рассказал на встрече с журналистами его президент, член-корреспондент НАН РК Жумабек Жантаев.
– Центр объединяет ведущие академические институты, занимающиеся научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельностью, – отметил он. – В последние годы открыты новые направления исследований – геодинамический и геофизический мониторинг земной коры на территории республики, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отдельных элементов космических аппаратов и наноспутников.
Руководитель центра также подчеркнул, что космические технологии активно применяются в промышленности, других секторах экономики. В их числе – системы высокоточной спутниковой навигации, системы оповещения в чрезвычайных ситуациях и так далее. Проводятся исследования в области космического материаловедения, создаются новые конструкционные материалы с определенными свойствами. Планами на будущее поделились директор Института космической техники и технологии Даулет Ахмедов, начальник отдела перспективных астрофизических исследований Астрофизического института Леонид Чечин. Журналисты интересовались деятельностью научных учреждений, но больше расспрашивали о предстоящем полете Айдына Аимбетова на МКС.
Еркин Шаймагамбетов отметил, что первые программы исследований казахстанских ученых отрабатывались еще в 2001 году на борту орбитальной космической станции "Мир" во время полета Талгата Мусабаева, ныне председателя Казкосмоса. Пятая национальная научная программа, которую предстоит выполнить Айдыну Аимбетову, сейчас утверждается Роскосмосом. Она предусматривает проведение 10 научных экспериментов как в области космического мониторинга, биотехнологии и биомедицины, так и в физико-технических направлениях. Основными исполнителями экспериментов будут ученые Национального центра, КазНУ им. Аль-Фараби и Казахстанского института физиологии человека и животных. Кроме того, в преддверии Международной выставки "ЭКСПО-2017" будет проведен ряд исследований по ее тематике. Аимбетову отводится также время для подготовки фильма о праздновании 550-летия Казахского ханства. В эту киноленту планируется включить кадры с борта МКС.
Жумабек Жантаев рассказал о некоторых деталях программы космонавта. С высоты космического полета он исследует экологическую ситуацию в регионе Каспийского и Аральского морей, проведет беседы с казахстанскими учеными, выступит в прямом эфире по республиканскому телевидению. Еще один эксперимент вызвал интерес журналистов: на Земле уже было опробовано, что казахские продукты, в частности, айран, иримшик, мясо по-казахски, благотворно влияют на работоспособность космонавтов. Теперь дело за испытанием, которое проведут на борту МКС.