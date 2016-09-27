Политиков и общественников приглашают обсудить социальное кино Казахстана
Общественных и политических деятелей, руководителей фондов поддержки, кинопрокатчиков, режиссеров, а главное самих героев социально значимых фильмов приглашают к обсуждению этого направления в кинематографе, передает Kazpravda.kz.
Напомним, в Алматы проходит XII Международный кинофестиваль "Евразия". Программа фестивальных кинопоказов включает более 100 работ из дальнего и ближнего зарубежья, Казахстана и Центральной Азии. Помимо конкурса полнометражных картин, дебютирует международный конкурс короткометражных фильмов. Впервые в рамках МКФ "Евразия" будут показаны разножанровые арабские фильмы. Также зрителям представят социальные картины.
Теме социального кино будет посвящен "круглый стол", в котором примут участие режиссеры Азиз Заиров и Жанна Балакаева, общественный деятель, руководитель фонда "ДОМ" Аружан Саин, представитель проекта "Аутизм победим" Анастасия Матвиевская, кинодистрибьютор Бауржан Шукенов, журналист и режиссер Райхан Рахим, модератор – кинопродюсер, директор Eurasia Spotlight Анна Качко.
"Роль социально значимого кино в том, чтобы не только выразить точку зрения автора и его героев о проблеме, но и привести к изменениям в обществе, – говорит организатор мероприятия Анна Качко. – Наша цель – обратить внимание учреждений, фондов и благотворительных организаций на необходимость дальнейшего развития такого кино в Казахстанe, а также мотивировать кинематографистов снимать больше социально значимых фильмов".
Организаторы надеются повысить интерес аудитории к данному явлению и заручиться поддержкой представителей различных слоев общества, чтобы такое кино продолжали снимать, и чтобы оно действительно меняло мир к лучшему.
Картины этого жанра поднимают проблемы представителей социально незащищенных слоев, например, людей с ограниченными физическими или ментальными возможностями. Все активнее режиссеры снимают фильмы о тех, кому нужна помощь, проводят свое документальное исследование, например, на тему прав заключенных, детей-сирот, научные киноисследования на тему аутизма.
Так, Азиз Заиров ранее снял "Быть или не быть" по мотивам пьесы "Гамлет" Уильяма Шекспира, "Зимние бабочки", права на показ фильма позже выкупил телеканал "Хабар". Главную роль исполнил Тахир Умаров, несмотря на его диагноз ДЦП.
Режиссер Жанна Балакаева работает в жанре документального исследования и является автором фильмов "Казахстан без сирот", "Аутизм победим". На "круглом столе" будет представлен ее новый фильм "Материнское донорство" об уникальной методике, по которой в Казахстане выводят детей из аутизма.