«Группа людей ходит по квартирам» – в МВД прокомментировали рассылку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений личности и сбора биометрических данных, выдавая себя за сотрудников органов внутренних дел. В Министерстве внутренних дел РК заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz

«Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам», – говорится в официальном сообщении МВД.

Отметим, проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся наиболее актуальными для казахстанцев. За 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 11 765 таких преступлений.