Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предложила сенатор Рахметова

Сенат , Парламент
109
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся наиболее актуальными для казахстанцев. За 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 11 765 таких преступлений

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе сенатор Асем Рахметова предложила меры по борьбе с данной проблемой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Преступники продолжают адаптироваться и искать новые способы обмана граждан, поэтому сенатор считает, что несмотря на комплексные меры, предпринимаемые МВД и другими госорганами, необходимо продолжать активную профилактическую работу и усиливать защиту казахстанцев.

«Меры, предпринимаемые МВД и другими государственными органами, конечно же, приносят результаты. Так, в результате взаимодействия с АО «Казактелеком» Антифрод системой заблокировано более 1,9 млн. зарубежных мошеннических звонков. Совместно с МЦРИАП и операторами сотовой связи продолжается работа по блокированию «зарубежных» звонков с подменных номеров, в результате чего пресечено 58 млн. звонков с «подменных номеров». Создание «Антифрод-центра» в сотрудничестве с Национальным банком уже позволило заблокировать 395 млн. тенге на стадии вывода их за границу», - сказала сенатор.

В этой связи, сенатор предложила проводить регулярные информационные компании в популярных социальных сетях, вовлекать в разъяснительную работу блогеров.

«Разработать специальные горячие линий и онлайн-платформы для оперативного реагирования на случаи мошенничества, где граждане могут сообщить о подозрительных действиях и получить консультацию. Эти меры позволят не только повысить осведомленность граждан о рисках, связанных с мошенничеством, но и создать более безопасную и защищенную цифровую среду, минимизируя возможность совершения преступлений», - предложила Асем Рахметова.

#Парламент #Сенат #депутат #запрос

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Гордость края и всей страны
Когда отходы пускают в дело
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
Суета вокруг дивана
В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…
Прогресс немыслим без закона и порядка
Поставлены конкретные задачи для АПК
Практическая реализация концепции «слышащего государства»
Важность инициатив Президента отметили ученые
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС
Особый путь развития Китая
Обсуждается реформирование МФСА
Слезть с «иглы субсидий»
Собери мусор – получи приз
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов
ТЮЗ открывает новый сезон
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
В Казахстане проживает одна Конституция
Народ – источник власти
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

«За границу распродается казахстанское зерно, а мукомолы те…
Глава Сената рассказал о планах работы по выполнению поруче…
Парламент ратифицировал соглашение о создании ИТЛК на казах…
Реализация задач Послания: глава Сената призвал экспертов к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]