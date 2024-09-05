Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предложила сенатор Рахметова

Проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся наиболее актуальными для казахстанцев. За 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 11 765 таких преступлений

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе сенатор Асем Рахметова предложила меры по борьбе с данной проблемой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Преступники продолжают адаптироваться и искать новые способы обмана граждан, поэтому сенатор считает, что несмотря на комплексные меры, предпринимаемые МВД и другими госорганами, необходимо продолжать активную профилактическую работу и усиливать защиту казахстанцев.

«Меры, предпринимаемые МВД и другими государственными органами, конечно же, приносят результаты. Так, в результате взаимодействия с АО «Казактелеком» Антифрод системой заблокировано более 1,9 млн. зарубежных мошеннических звонков. Совместно с МЦРИАП и операторами сотовой связи продолжается работа по блокированию «зарубежных» звонков с подменных номеров, в результате чего пресечено 58 млн. звонков с «подменных номеров». Создание «Антифрод-центра» в сотрудничестве с Национальным банком уже позволило заблокировать 395 млн. тенге на стадии вывода их за границу», - сказала сенатор.

В этой связи, сенатор предложила проводить регулярные информационные компании в популярных социальных сетях, вовлекать в разъяснительную работу блогеров.