Помощь на покупку формы школьникам из нуждающихся семей: что хотят изменить

В Казахстане планируют внедрить цифровую платформу по приобретению школьной формы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: Минпросвещения РК

В МИИР совместно с заинтересованными государственными органами обсуждены вопросы внедрения цифровой платформы в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям.

В ведомстве напомнили о поручении главы государства, касающегося направления целевых государственных заказов по приобретению школьной формы на развитие отечественной легкой промышленности.

На первом этапе пилотный проект предлагают внедрить в Астане, а в последующем – во всех регионах страны.

«На сегодняшний день рассматривается вопрос через платформу «Социальный кошелек» предоставлять родителям ваучеры для приобретения школьной формы в определенных магазинах. Также предоставить на льготных условиях точки для реализации школьной формы отечественных товаропроизводителей. В этой связи нужно сформировать реестр ОТП, одним из главных критериев определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами», – отметил председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.

Механизм обеспечит прозрачность расходования бюджетных средств. Проект также поспособствует загрузке отечественного производства по выпуску школьной формы, обозначили в МИИР.

В ведомстве отметили, что помощь для покупки одежды, обуви, школьных принадлежностей в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям предоставляется по заявлению родителей в денежной форме в размере не ниже величины прожиточного минимума.