Более чем в 2 раза увеличили денежную помощь детям для подготовки к школе

Министерство просвещения Казахстана инициировало увеличение суммы помощи, которую получат более 400 тысяч детей для подготовки к школе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Год детей Министерство просвещения Казахстана внесло изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда «Всеобуч».

Отметим, что финансовую поддержку со стороны государства получат более 400 тысяч детей из социально уязвимых категорий.

«Если ранее выделяемая сумма варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в этом году по ходатайству Минпросвещения внесены изменения – сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.

Также по предложению местных исполнительных органов внесены изменения в механизм оказания помощи. Теперь денежные средства будут предоставляться родителям, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары и другое. Раньше все это приобреталось акиматами, и возникали проблемы, связанные с размером, качеством товаров и так далее», – поделились хорошими новостями в министерстве.

Отметим, что в рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года также получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, и другие.

«Представители Министерства просвещения не раз встречались с многодетными матерями, обсуждали вопросы с акиматами и, учитывая их пожелания, инициировали изменения в правила оказания помощи социально уязвимым детям. Мы внесли законодательные поправки для того, чтобы родители напрямую получали деньги на карточный счет и могли самостоятельно выбрать школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Преимуществом этого является то, что ребенок сможет ходить в школу в том, что они выбрали вместе с родителями. Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. В связи с этим ежегодно возникали проблемы с размером, качеством одежды, дети стеснялись ходить в ней.

Поскольку финансирование школ, в том числе и поддержка школьников, осуществляется акиматами, в этом году они направят всем детям, которым положена финансовая помощь, сумму в размере не менее 37 389 тенге. Это минимальная сумма, в то время как раньше суммы варьировались: они могли составить и 17, и 20, и 25 тысяч тенге. На сегодняшний день уже есть местные исполнительные органы, которые выделяют сумму больше минимальной. Мы только приветствуем это. Увеличение денежных средств, конечно же, лучшим образом скажется на более чем 418 тысячах детей, которые получат эту помощь», – рассказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев.