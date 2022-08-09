Фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование
Более чем в 2 раза увеличили денежную помощь детям для подготовки к школе

Министерство просвещения Казахстана инициировало увеличение суммы помощи, которую получат более 400 тысяч детей для подготовки к школе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Год детей Министерство просвещения Казахстана внесло изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда «Всеобуч».

Отметим, что финансовую поддержку со стороны государства получат более 400 тысяч детей из социально уязвимых категорий.

«Если ранее выделяемая сумма варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в этом году по ходатайству Минпросвещения внесены изменения – сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.

Также по предложению местных исполнительных органов внесены изменения в механизм оказания помощи. Теперь денежные средства будут предоставляться родителям, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары и другое. Раньше все это приобреталось акиматами, и возникали проблемы, связанные с размером, качеством товаров и так далее», – поделились хорошими новостями в министерстве.

Отметим, что в рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года также получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, и другие.

«Представители Министерства просвещения не раз встречались с многодетными матерями, обсуждали вопросы с акиматами и, учитывая их пожелания, инициировали изменения в правила оказания помощи социально уязвимым детям. Мы внесли законодательные поправки для того, чтобы родители напрямую получали деньги на карточный счет и могли самостоятельно выбрать школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Преимуществом этого является то, что ребенок сможет ходить в школу в том, что они выбрали вместе с родителями. Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. В связи с этим ежегодно возникали проблемы с размером, качеством одежды, дети стеснялись ходить в ней. 

Поскольку финансирование школ, в том числе и поддержка школьников, осуществляется акиматами, в этом году они направят всем детям, которым положена финансовая помощь, сумму в размере не менее 37 389 тенге. Это минимальная сумма, в то время как раньше суммы варьировались: они могли составить и 17, и 20, и 25 тысяч тенге. На сегодняшний день уже есть местные исполнительные органы, которые выделяют сумму больше минимальной. Мы только приветствуем это. Увеличение денежных средств, конечно же, лучшим образом скажется на более чем 418 тысячах детей, которые получат эту помощь», – рассказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев.

 

Популярное

Все
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Не может же так быть, чтобы и деньги были, и стройка шла, и все заинтересованы, а результата нет?
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Прочитай книгу, получи ягненка
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Нужно помнить уроки истории
Подготовка к взрослой жизни
За последние тридцать лет в Алматинской области не построено ни одного водохранилища или оросительного канала
В здоровом теле – здоровый дух!
И снова онлайн-режим
Ближе к людям
Отчитаться перед избирателями
Электоральное обучение продолжается
От кемпинга до визит-центра
И спорт, и танцы, и азарт
Эрлинг берет игру на себя
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Хлорелла его побери!
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Лифт с людьми упал в многоэтажке Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество , Образование
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образов…
Правительство , Общество
Качество интернета и обеспечение водой: что казахстанцы выс…
Общество
Приём заявок на получение госгрантов для реализации новых б…
Правительство , Общество
Критерии оценки встречи министров и акимов с населением раз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]