Пора готовиться к гриппу и ОРВИ

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Насихат Оркушпаева

Только за один месяц осени в стране зарегистрировано 544 368 случаев острой респираторной вирусной инфекции.

фото из архива "КП"

Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Сархат Бейсенова, добавив, что каждый год в Казахстане регистрируется по 4–5 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.

– Министерством проводится еженедельный мониторинг по гриппу и ОРВИ. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года сейчас отмечается снижение заболеваемос­ти на 27%. К примеру, за последнюю неделю было 171 532 случая ОРВИ. Гриппа не зарегистрировано, – сказала Сархат Бейсенова.

Грипп, как известно, возникает внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Его основные симптомы: озноб, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, кашель, боли за грудиной. При вирусных заболеваниях, как сказала Сархат Бейсенова, преобладают катаральные явления: начинается насморк, и только потом появляется температура. Шансы на защиту от гриппа повышает прививка. В Казахстане закуплено более 2 млн доз вакцины российского производства. Сегодня «защитные» уколы получили 769 тыс. человек.

В Минздраве рекомендуют избегать мест массового скопления людей, проветривать помещение, обрабатывать руки антисептиком, ограничить контакт с больными людьми, а самое главное – своевременно обращаться за помощью к медикам. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана», доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Динагуль Баешева посоветовала родителям серьезно относиться к проявлениям недугов у детей и даже при легком течении ОРВИ оставлять школьников дома, поскольку в коллективах есть риск «наслоения» инфекции, что значительно осложняет процесс лечения.

Добавим, что на сегодняшний день случаев лихорадки Марбурга не зарегистрировано. По данным ВОЗ, в эпидсезоне будут актуальны штаммы гриппа AH1N1, AH3N2 и В, которые включены в состав вакцины на 2024–2025 год.

#здравоохранение #медицина #брифинг #вакцинация #СЦК #грипп #ОРВИ

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