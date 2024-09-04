После госаудита на плотине реки Кызылагаш провели ремонт

Фото: Высшая аудиторская палата

По данным ВАП, летом прошлого года состоялся госаудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП «Казводхоз». В ходе него было выявлено, что рабочими проектами не предусмотрен ремонт бетонных поверхностей катастрофического водосброса (часть плотины), ранее поврежденных паводком. Хотя в некоторых местах уже просачивалась вода, что могло привести к разрушению. В этой связи предприятию было поручено принять соответствующие меры.



В результате в июне текущего года осуществлено обследование водосброса и на поврежденных поверхностях произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.



Таким образом, исполнен еще один из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты, заключили в ведомстве.