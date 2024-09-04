После госаудита на плотине реки Кызылагаш провели ремонт

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Необходимые ремонтно-восстановительные работы на водохранилищной плотине реки Кызылагаш в области Жетісу проведены в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты (ВАП), передает Kazpravda.kz 

Фото: Высшая аудиторская палата

По данным ВАП, летом прошлого года состоялся госаудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП «Казводхоз». В ходе него было выявлено, что рабочими проектами не предусмотрен ремонт бетонных поверхностей катастрофического водосброса (часть плотины), ранее поврежденных паводком. Хотя в некоторых местах уже просачивалась вода, что могло привести к разрушению. В этой связи предприятию было поручено принять соответствующие меры.

В результате в июне текущего года осуществлено обследование водосброса и на поврежденных поверхностях произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Таким образом, исполнен еще один из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты, заключили в ведомстве.

 

 

 

#аудит #водное хозяйство #ВАП

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