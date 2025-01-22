Поставки зерна из Казахстана в Иран выросли в 30 раз

Как сообщает пресс-служба МСХ РК, вопросы, связанные с экспортом казахстанской сельхозпродукции, были обсуждены в ходе встречи министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с генеральным директором иранской инвестиционной компании Fawakeh Trading Company Хассаном Хейдаринассабом.

– Мы готовы оказать всестороннюю поддержку иранскому бизнесу и соз­дать все условия для расширения экс­порта отечественной сельхозпродукции, – отметил во время переговоров Айдарбек Сапаров.

В свою очередь Хассан Хейдаринассаб подчеркнул заинтересованность в увеличении импорта зерновых до 3 млн тонн в год.

Партнером иранских инвесторов может выступить нацкомпания «Прод­корпорация». Она выполняет функции государственного зернового оператора и имеет возможности по организации поставок широкой линейки казахстанской агропродукции, включая пшеницу, ячмень, лен, рапс, чечевицу, горох, а также продукты их переработки. Структура обладает большим опытом для отправки за рубеж сельхозпродукции частных агропроизводителей и готова к заключению долгосрочных контрактов.

По итогам встречи стороны договорились выработать совместные предложения по дальнейшему развитию взаимовыгодного торгового сотрудничества в области АПК. Добавим, что Исламская Республика Иран является традиционным экс­портным рынком казахстанского зерна в виде пшеницы, ячменя, кукурузы, а также баранины и козлятины. В свою очередь Иран поставляет в Казахстан различные фрукты: финики, инжир, авокадо, ананасы, орехи, а также овощи и минеральную воду.

В эти же дни в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК состоялась встреча с представителями посольства Японии в Казахстане и японских компаний Sojitz Foods Corporation и Senko Farm.

Основной темой встречи стало обсуж­дение вопросов экспорта в Японию казахстанских лошадей. Стороны отметили важность оперативного обмена информацией и строгого соблюдения международных стандартов.