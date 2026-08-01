Повелитель многотонных поездов

В каждой профессии есть своя особенная романтика. Для машиниста она, наверное, – в живописных рассветах и закатах, которые он видит из кабины локомотива, а еще – в медитативном постукивании колес, гудке тифона, приветствующем встречный товарный состав.
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