Повелитель многотонных поездов

Статьи,Профессионалы
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В каждой профессии есть своя особенная романтика. Для машиниста она, наверное, – в живописных рассветах и закатах, которые он видит из кабины локомотива, а еще – в медитативном постукивании колес, гудке тифона, приветствующем встречный товарный состав.

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Все это близко Нурбеку Жазымхану – машинисту электровоза грузового движения второго класса. В Карагандинском эксплуатационном локомотивном депо он работает уже 15 лет.

– Когда управляю поездом, в душе рождается гордость, – улыбается наш герой. – Приятно чувствовать власть над многотонным составом. Ощущаю и большую ответственность, ведь в вагонах и на платформах за электровозом – рудный концентрат, уголь, пшеница, бытовая техника, автомобили, которые так нужны людям и государству.

Нурбек Жазымхан – из семьи железнодорожников. Его отец работал в Карагандинском локомотивном депо слесарем-автоматчиком, ремонтировал магист­ральные грузовые электровозы ВЛ-80. Они до сих пор в строю.

В детстве отец брал Нурбека к себе на работу. Мальчик смотрел на огромные электровозы, сидел в их кабинах и представлял себя машинистом. И вот его мечта сбылась. В 2010 году он окончил колледж и пришел на работу в депо, где трудился его отец.

– У меня диплом помощника машиниста, но я поначалу устроился слесарем-электроаппаратчиком. Почему? Потому что хотелось посмотреть, как устроен электровоз, потрогать руками его основное оборудование, – рассказывает Нурбек Жазымхан. – В мои обязанности входило содержать в исправном состоянии электроустановки электровозов ВЛ-80С и ВЛ-80Т. Если возникала неисправность, я находил ее и устранял. Получается, полностью отвечал за работу локомотива в течение 48 часов.

Спустя четыре года Нурбек стал работать по специальности – помощником машинис­та, а потом, после повышения квалификации, и машинистом. Сначала приходилось водить уже порядком поработавшие, но надежные и проверенные временем советские электровозы ВЛ-80. Их отличает колоссальная тяговая мощность, простота конструкции и высокая ремонтопригодность.

Кстати, аббревиатура ВЛ в наименовании электровоза расшифровывается как Владимир Ленин, 8 – это номер серии, а 0 изначально был буквой О, которая означала «однофазный ток».

– В 2014 году у нас появился первый современный электровоз KZ8A. Мы в шутку называем его «французом», – говорит машинист, указывая на бело-синий локомотив с «рубленым» силуэ­том. – Его собрали на заводе в Астане по технологии французской компании Alstom. Он мощнее, чем любой из прежних советских локомотивов, а еще очень комфортный. В кабине «француза» тихо, есть кондиционер, санузел, холодильник и даже микроволновка. Разница как между «мерседесом» и «москвичом».

Нурбек любит свою работу, хотя простой ее не назовешь. Ведь машинисту приходится вести состав массой до девяти тысяч тонн по участкам с подъе­мами и спусками при любой погоде: и в жару, и в дождь, и в буран. Такая экстремальная поездка становится испытанием на психологическую устойчивость и профессионализм. И здесь важно не допустить каких-либо серьезных происшествий.

А вы знаете, зачем локомотив-тяжеловес возит с собой песок и башмаки? Для безопасности. Песок из специальных емкостей, помещенных внутри кузова, пода­ется прямо под колесные пары во время тяжелого подъема или экстренного торможения. Он улучшает сцепление с рельсами и предотвращает холостое вращение колес. А башмаки – особые ручные тормоза. Эти металлические приспособления во время стоянки подставляют под колеса махины, чтобы она случайно не двинулась с места.

Они довольно тяжелые – максимум по 11 кило. Каждый из них нужно быстро поднять, вынести из электровоза и установить на рельс. Такое под силу только сильным мужским рукам! Поэтому машинисты и их помощники в свободное от работы время занимаются спортом. Наш герой, к примеру, ходит в бассейн, играет в футбол и волейбол.

А еще у машиниста Нурбека есть талант – он играет на домб­ре. Его самые любимые произведения – это кюи Курмангазы «Адай» и «Балбырауын». Исполнив их, Нурбек Жазымхан несколько лет назад стал победителем творческого конкурса, который организовывал его работодатель.

Надо отметить, что у нашего героя большая талантливая семья – супруга, сын и четыре дочери. Старшие девочки поют, играют на домбре и кобызе. А младшую, когда она подрас­тет, родители хотят отдать в музыкальную школу по классу жетыгена.

– Малышке сейчас три с половиной года. Когда она вырастет, у нас будет настоящий семейный ансамбль, – мечтает счастливый родитель. – А сын пошел в спорт: занимается карате. Я бы хотел, чтобы в будущем он стал машинистом, как я. Ему придется легче, чем мне: он будет управлять современным электровозом в комфортных условиях.

#машинист #День работников железнодорожного транспорта #Нурбек Жазымхан

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